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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8435843684378438

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1027
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
175
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
169
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
195
Всього голосів : 1027
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 16:54

mephala
Чего-чего? :shock:

Честно говоря, даже лень ПОВТОРНО объяснять очевидное...

P.S. И 250к там совсем не причём.
Vorlon
 
Повідомлень: 8202
З нами з: 14.06.13
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 17:40

Re: Альфа-Банк

Искатель написав:А неснижаемый остаток на новом сколько: 100 или 1000?

100
stryzhko
 
Повідомлень: 992
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Подякував: 235 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 18:10

  Vorlon написав:mephala
Чего-чего? :shock:

Честно говоря, даже лень ПОВТОРНО объяснять очевидное...

P.S. И 250к там совсем не причём.


если вам ЛЕНЬ то как вы вообще собрались с духом написать этот пост?
не жалеете вы себя. ну накрапайте еще что нить. не ПОВТОРНО.
уважте нас сыромяжных ваше "величество"

ЗЫ
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и если оно уж так ОЧЕВИДНО то это ваше ЛИЧНОЕ заблуждение.
mephala
 
Повідомлень: 6727
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 19:09

  mephala написав:
  Vorlon написав:mephala
Чего-чего? :shock:

Честно говоря, даже лень ПОВТОРНО объяснять очевидное...

P.S. И 250к там совсем не причём.


если вам ЛЕНЬ то как вы вообще собрались с духом написать этот пост?
не жалеете вы себя. ну накрапайте еще что нить. не ПОВТОРНО.
уважте нас сыромяжных ваше "величество"

ЗЫ
Зображення
и если оно уж так ОЧЕВИДНО то это ваше ЛИЧНОЕ заблуждение.

На сайте написано 8%, а если открывать депозит из МАБ (веб или моб), то 9% независимо от суммы (но не менее 100грн).

P.S. Капчу на добавление комента всем добавили? Правильной дорогой идете, файненс.юэй
Julio
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Повідомлень: 180
З нами з: 12.10.16
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  #<1 ... 8435843684378438
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