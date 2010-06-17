mephala
Чего-чего?
Честно говоря, даже лень ПОВТОРНО объяснять очевидное...
P.S. И 250к там совсем не причём.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 12 кві, 2020 16:54
mephala
Чего-чего?
Честно говоря, даже лень ПОВТОРНО объяснять очевидное...
P.S. И 250к там совсем не причём.
Додано: Нед 12 кві, 2020 17:40
Re: Альфа-Банк
100
Додано: Нед 12 кві, 2020 18:10
если вам ЛЕНЬ то как вы вообще собрались с духом написать этот пост?
не жалеете вы себя. ну накрапайте еще что нить. не ПОВТОРНО.
уважте нас сыромяжных ваше "величество"
ЗЫ
и если оно уж так ОЧЕВИДНО то это ваше ЛИЧНОЕ заблуждение.
Додано: Нед 12 кві, 2020 19:09
На сайте написано 8%, а если открывать депозит из МАБ (веб или моб), то 9% независимо от суммы (но не менее 100грн).
P.S. Капчу на добавление комента всем добавили? Правильной дорогой идете, файненс.юэй
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