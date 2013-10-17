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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 12 кві, 2020 16:54
mephala
Чего-чего?
Честно говоря, даже лень ПОВТОРНО объяснять очевидное...
P.S. И 250к там совсем не причём.
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Vorlon
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Додано: Нед 12 кві, 2020 17:40
Искатель написав:А неснижаемый остаток на новом сколько: 100 или 1000?
100
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stryzhko
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Додано: Нед 12 кві, 2020 18:10
Vorlon написав:mephala
Чего-чего?
Честно говоря, даже лень ПОВТОРНО объяснять очевидное...
P.S. И 250к там совсем не причём.
если вам ЛЕНЬ то как вы вообще собрались с духом написать этот пост?
не жалеете вы себя. ну накрапайте еще что нить. не ПОВТОРНО.
уважте нас сыромяжных ваше "величество"
ЗЫ
и если оно уж так ОЧЕВИДНО то это ваше ЛИЧНОЕ заблуждение.
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mephala
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Додано: Нед 12 кві, 2020 19:09
mephala написав: Vorlon написав:mephala
Чего-чего?
Честно говоря, даже лень ПОВТОРНО объяснять очевидное...
P.S. И 250к там совсем не причём.
если вам ЛЕНЬ то как вы вообще собрались с духом написать этот пост?
не жалеете вы себя. ну накрапайте еще что нить. не ПОВТОРНО.
уважте нас сыромяжных ваше "величество"
ЗЫ
и если оно уж так ОЧЕВИДНО то это ваше ЛИЧНОЕ заблуждение.
На сайте написано 8%, а если открывать депозит из МАБ (веб или моб), то 9% независимо от суммы (но не менее 100грн).
P.S. Капчу на добавление комента всем добавили? Правильной дорогой идете, файненс.юэй
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Julio
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Додано: Нед 12 кві, 2020 21:13
Julio написав:
На сайте написано 8%, а если открывать депозит из МАБ (веб или моб), то 9% независимо от суммы (но не менее 100грн).
забецал тестовый. посмотрим откроют ли с 9%. пока в ожидании.
но ворлон режил же КОРОНУ одеть - мол все очевидно. надавила она видать ему уже
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mephala
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Додано: Нед 12 кві, 2020 21:30
Vorlon написав:mephala
Чего-чего?
Честно говоря, даже лень ПОВТОРНО объяснять очевидное...
P.S. И 250к там совсем не причём.
Vorlon написав:Alfa_Bank
Случайно заметил, что для старых гривневых Сберегательных депозитов ставка недавно была снижена с 10% до 8%. А если открывать новый, то там 9%?
Всем закрывать старые? Никакого подвоха нет?
В одном месте пишет что случайно заметил. В другом месте что это очевидно. Эго просто раздувает у чела
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mephala
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Додано: Нед 12 кві, 2020 21:36
mephala
Отлично! Домашнее задание наконец почти сделано - осталось привести ответ офпреда Alfa_Bank
, который вопрос закрыла, как отрезала
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Vorlon
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Додано: Нед 12 кві, 2020 21:45
Vorlon
в отличие от вас ответ офпреда не изобилует речевыми оборотами которые присущи вам
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mephala
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