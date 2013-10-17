Додано: Нед 12 кві, 2020 22:29

Flamingo написав: lov2108 написав: Що треба щоб відкрити Максимку 2.0 ? Наразі звичайний Максимка погашений під нуль.

Просто закрити/відкрити і все ? Що треба щоб відкрити Максимку 2.0 ? Наразі звичайний Максимка погашений під нуль.Просто закрити/відкрити і все ?

1. Заказать перевыпуск карты через ГЛ или чат. Старую карту пока не закрывать.

2. Через неделю получить карту в отделении. При активации перевести смс на пуши и отключить страховки.

3. Накануне первой РД после получения карты вывести карту в 0 во избежание начисления абонки. После первой РД удостоверится, что отключены страховки.

4. С этих пор пользоваться полноценным грейсом до 62 дней 1. Заказать перевыпуск карты через ГЛ или чат. Старую карту пока не закрывать.2. Через неделю получить карту в отделении. При активации перевести смс на пуши и отключить страховки.3. Накануне первой РД после получения карты вывести карту в 0 во избежание начисления абонки. После первой РД удостоверится, что отключены страховки.4. С этих пор пользоваться полноценным грейсом до 62 дней

Вот чтобы не проходить весь этот квест, карту не меняю.Правда, и пользуюсь редко, вы эти моменты мне проще расходы перекинуть через рассрочку на следующий период, и погасить пару тысяч до РД, чем бодаться с перевыпусками, страховками и т.д.Они же ничего с первого раза сделать не могут.Долларовую карту в пакете мало того, что автоматически не перевыпустили (гривневую при этом перевыпустили как положено), так ещё и вручную через чат удалось это сделать со второй попытки. Которая случилась, конечно же, только тогда, когда я пришёл в отделение за картой, подождав разумный срок на выпуск и доставку, и там выяснил, что никто ничего перевыпускать и не собирался, оказывается.То же самое было с отключением страховки - поговорили с ГЛ, на словах отключили, через месяц - списание, ничего не отключено, хотя запрос зарегистрирован (сами признали).