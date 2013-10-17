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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 13 кві, 2020 07:58
Re: Альфа-Банк
В новой линейке депозит "прибыльный" с пополнением.
Додано: Пон 13 кві, 2020 09:00
Учитывая ставки и приписку: "Поповнення Вкладу допускаєтьсяне більше ніж 200% від суми розміщення вкладу, для термінів 3 і 6 міс. заборонено поповнення в останній місяць дії вкладу.Для термінів ≥6 міс. поповнення дозволено тільки в перші 6 місяців дії вкладу." - такое себе преимущество
Мне больше понравилось, что теперь открытие вклада в МАБе дает по валюте +0,25% к ставке
Мои рефералки:
Додано: Пон 13 кві, 2020 09:03
Re: Альфа-Банк
пригадалась ще одна цікава акція Альфи - додавали ++ за відкриття валютних депозитів по суботах - вона ще працює, колеги?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 13 кві, 2020 09:28
В кабінеті подяки еко-максимум взагалі відсутня, підв'язати сам її не можу - "картка не активована". Підозрюю у відділенні щось з нею не доробили, якраз щось там висло й кисло, причому менеджери обновились і досвіду не мають, старі, правда, також не знали - показував їм рекламку з їхнього столу, бо навіть не знали, що за картка. Звернувся на підтримку, щось там зафіксували за три дні якби передзвонять. Так що за покупки в еко на 1000 грн. навряд чи щось отримаю, більше того незрозумілим чином випарувались (надіюсь хоч не назавжди) десь 50 грн. бонусами з основної картки. Плюс два візити в банк в умовах карантину. Жалкую, що зв'язався з цією карткою з цим банком.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Пон 13 кві, 2020 09:40
Re: Альфа-Банк
еко має підтягти її за 10днів чи два тижні, тепер таке
КОКО карта + 100грн https://cutt.ly/9rTRNIi
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: Пон 13 кві, 2020 10:16
Добре, якби ці складні алгоритми десь були би оприлюднені, а то такі квести розгадувати методом тику ну зовсім не потрібно. Картку відклав до вияснення.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Пон 13 кві, 2020 10:28
и при перевыпуске карты будет по новому кругу. стыковка алла-эко сильно долго происходит к сожадению. тормоза со стороны экомаркета тоже присутствуют.
саму подяку торбили?
ЗЫ
кстати какая у вас сейчас карта в кабинете подяки главная? их бонусная?
если да - попробуйте пойти по схеме считать штрих код с нее а рассчитаться аллой. должно 2% сразу упасть на бонусный счет а 2% как алла передаст траты им за месяц. единственно - не знаю сработают ли вот те все бонусы стартовые так как я сразу сделал карту аллы главной. но по идее должно быть равноценно.
и еще. если главная карта в кабинете пластик от аллы - то при смене карты и в кабинет не попадете пока не позвоните на гарячку подяки и они не заведут новый пластик в качестве главного.
Додано: Пон 13 кві, 2020 11:13
Обменял 0.71$ на гривны, оставался 0.01$ для комиссии за конвертацию. КАКОГО ХРЕНА СЕЙЧАС -0.01$??! КУДА ПРОПАЛИ ДЕНЬГИ? ПОЧЕМУ МИНУС НА ДЕБЕТНОЙ КАРТЕ?!
НБУ принимает жалобы онлайн?
Додано: Пон 13 кві, 2020 11:16
Оформи картку за посиланням і отримай:
Додано: Пон 13 кві, 2020 11:21
Сейчас глянул выписку, уже пишет, что обмен был не 0.71$, а 0.72$. На ходу меняют цифры. Этот псевдобанк ужасен во всем.
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