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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8437843884398440>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1027
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
175
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
169
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
195
Всього голосів : 1027
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 07:58

Re: Альфа-Банк

В новой линейке депозит "прибыльный" с пополнением.
egorek
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 09:00

  egorek написав:В новой линейке депозит "прибыльный" с пополнением.

Учитывая ставки и приписку: "Поповнення Вкладу допускаєтьсяне більше ніж 200% від суми розміщення вкладу, для термінів 3 і 6 міс. заборонено поповнення в останній місяць дії вкладу.Для термінів ≥6 міс. поповнення дозволено тільки в перші 6 місяців дії вкладу." - такое себе преимущество :(
Мне больше понравилось, что теперь открытие вклада в МАБе дает по валюте +0,25% к ставке
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 09:03

Re: Альфа-Банк

  Flamingo написав:что теперь открытие вклада в МАБе дает по валюте +0,25% к ставке


пригадалась ще одна цікава акція Альфи - додавали ++ за відкриття валютних депозитів по суботах - вона ще працює, колеги?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 09:28

  mephala написав:
  Ой+ написав:
  mephala написав:В эко-маркете даете счиать штрих код с карты и затем платите эко-максимум за покупку как обычной картой. получаете 4% на бонусный счет.

В екомаркеті, яким користуюсь, штрих код з картки касир з допомогою менеджера та охоронця не змогли зісканувати. Відчуваю, що не дуже накористуюся цією карткою і привітальних 200 грн. бонусів не побачу.

є така проблема в них з персоналом. кажіть нехай сканують штрих код як зі звичайної їх бонусної картки.
у вас доречі в кабінеті подяки картка еко-максимум головна? бо в мене так.


В кабінеті подяки еко-максимум взагалі відсутня, підв'язати сам її не можу - "картка не активована". Підозрюю у відділенні щось з нею не доробили, якраз щось там висло й кисло, причому менеджери обновились і досвіду не мають, старі, правда, також не знали - показував їм рекламку з їхнього столу, бо навіть не знали, що за картка. Звернувся на підтримку, щось там зафіксували за три дні якби передзвонять. Так що за покупки в еко на 1000 грн. навряд чи щось отримаю, більше того незрозумілим чином випарувались (надіюсь хоч не назавжди) десь 50 грн. бонусами з основної картки. Плюс два візити в банк в умовах карантину. Жалкую, що зв'язався з цією карткою з цим банком.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 09:40

Re: Альфа-Банк

  Ой+ написав:В кабінеті подяки еко-максимум взагалі відсутня, підв'язати сам її не можу - "картка не активована".

еко має підтягти її за 10днів чи два тижні, тепер таке
КОКО карта + 100грн https://cutt.ly/9rTRNIi
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 10:16

  chipmunk написав:
  Ой+ написав:В кабінеті подяки еко-максимум взагалі відсутня, підв'язати сам її не можу - "картка не активована".

еко має підтягти її за 10днів чи два тижні, тепер таке


Добре, якби ці складні алгоритми десь були би оприлюднені, а то такі квести розгадувати методом тику ну зовсім не потрібно. Картку відклав до вияснення.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 10:28

  Ой+ написав:
  chipmunk написав:
  Ой+ написав:В кабінеті подяки еко-максимум взагалі відсутня, підв'язати сам її не можу - "картка не активована".

еко має підтягти її за 10днів чи два тижні, тепер таке


Добре, якби ці складні алгоритми десь були би оприлюднені, а то такі квести розгадувати методом тику ну зовсім не потрібно. Картку відклав до вияснення.


и при перевыпуске карты будет по новому кругу. стыковка алла-эко сильно долго происходит к сожадению. тормоза со стороны экомаркета тоже присутствуют.
саму подяку торбили?

ЗЫ
кстати какая у вас сейчас карта в кабинете подяки главная? их бонусная?
если да - попробуйте пойти по схеме считать штрих код с нее а рассчитаться аллой. должно 2% сразу упасть на бонусный счет а 2% как алла передаст траты им за месяц. единственно - не знаю сработают ли вот те все бонусы стартовые так как я сразу сделал карту аллы главной. но по идее должно быть равноценно.
и еще. если главная карта в кабинете пластик от аллы - то при смене карты и в кабинет не попадете пока не позвоните на гарячку подяки и они не заведут новый пластик в качестве главного.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 11:13

Обменял 0.71$ на гривны, оставался 0.01$ для комиссии за конвертацию. КАКОГО ХРЕНА СЕЙЧАС -0.01$??! КУДА ПРОПАЛИ ДЕНЬГИ? ПОЧЕМУ МИНУС НА ДЕБЕТНОЙ КАРТЕ?!

НБУ принимает жалобы онлайн?
freelanc
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 11:16

  freelanc написав:НБУ принимает жалобы онлайн?

Приймає. Пишіть їм на електронну пошту.
Оформи картку за посиланням і отримай:
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miltador
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 11:21

  freelanc написав:Обменял 0.71$ на гривны, оставался 0.01$ для комиссии за конвертацию. КАКОГО ХРЕНА СЕЙЧАС -0.01$??! КУДА ПРОПАЛИ ДЕНЬГИ? ПОЧЕМУ МИНУС НА ДЕБЕТНОЙ КАРТЕ?!

НБУ принимает жалобы онлайн?

Сейчас глянул выписку, уже пишет, что обмен был не 0.71$, а 0.72$. На ходу меняют цифры. Этот псевдобанк ужасен во всем.
.
freelanc
 
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