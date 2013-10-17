RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8437843884398440

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1027
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
175
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
169
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
195
Всього голосів : 1027
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 11:28

Re: Альфа-Банк

  mephala написав:саму подяку торбили?
кстати какая у вас сейчас карта в кабинете подяки главная? их бонусная?


Поки не сильно, може ще напряжу. Не знаю чиї проколи чи алли чи еко - кого трясти, поки чекаю що підтримка алли скаже.
Карта головна бонусна еко, а алли штрих-номер вибиває, що не активований.
Раніше користався еко отримував 1% бонусами + 2% грязними з інших карток грн. Максимум що можна вигадати це на 1% більше.
Мало би все бути простіше і точніше.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3327
З нами з: 19.04.12
Подякував: 45 раз.
Подякували: 404 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 11:36

  freelanc написав:Обменял 0.71$ на гривны, оставался 0.01$ для комиссии за конвертацию. КАКОГО ХРЕНА СЕЙЧАС -0.01$??! КУДА ПРОПАЛИ ДЕНЬГИ? ПОЧЕМУ МИНУС НА ДЕБЕТНОЙ КАРТЕ?!

НБУ принимает жалобы онлайн?

В выписке циферки поменяли и уже написано, что обмен был не 0.71$, а 0.72$. Разве это не подлог?
.
freelanc
 
Повідомлень: 75
З нами з: 04.11.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 11:44

  freelanc написав:Обменял 0.71$ на гривны, оставался 0.01$ для комиссии за конвертацию. КАКОГО ХРЕНА СЕЙЧАС -0.01$??! КУДА ПРОПАЛИ ДЕНЬГИ? ПОЧЕМУ МИНУС НА ДЕБЕТНОЙ КАРТЕ?!

НБУ принимает жалобы онлайн?

Так. І досить швидко банки реагують - перевірено :wink: .
jay2004
 
Повідомлень: 2207
З нами з: 19.02.09
Подякував: 50 раз.
Подякували: 242 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 11:48

  Ой+ написав:
  mephala написав:саму подяку торбили?
кстати какая у вас сейчас карта в кабинете подяки главная? их бонусная?


Поки не сильно, може ще напряжу. Не знаю чиї проколи чи алли чи еко - кого трясти, поки чекаю що підтримка алли скаже.
Карта головна бонусна еко, а алли штрих-номер вибиває, що не активований.
Раніше користався еко отримував 1% бонусами + 2% грязними з інших карток грн. Максимум що можна вигадати це на 1% більше.
Мало би все бути простіше і точніше.

Альфа підв'язує екомаксимум до еко біля 10 діб, в кабінеті подяки вона з'явиться і активується автоматично, просто чекайте.
http://lx4.me/c/zivumwLT - до +200грн за Коко-Кард від Форвардбанка. Бажаю успіхів.
avjej
 
Повідомлень: 88
З нами з: 18.02.20
Подякував: 2 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 11:58

  freelanc написав:
  freelanc написав:Обменял 0.71$ на гривны, оставался 0.01$ для комиссии за конвертацию. КАКОГО ХРЕНА СЕЙЧАС -0.01$??! КУДА ПРОПАЛИ ДЕНЬГИ? ПОЧЕМУ МИНУС НА ДЕБЕТНОЙ КАРТЕ?!

НБУ принимает жалобы онлайн?

В выписке циферки поменяли и уже написано, что обмен был не 0.71$, а 0.72$. Разве это не подлог?

Проблемы с округлениями, раньше тоже случалось, они потом исправят.
Ну какой подлог, вот делать им нечего, абы только на один цент вас нажучить.
И с каких это пор за валютообмен в Альфе комиссия?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 26844
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1147 раз.
Подякували: 6402 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 12:04

Faceless С тех пор, как этот недобанк не меняет меньше 1$. Поэтому был перевод с карты на карту в маб. Я округлил себе в меньшую сторону и оставалось +0.01$.
freelanc
 
Повідомлень: 75
З нами з: 04.11.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8437843884398440
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, freelanc, ingtrans, PUnder, rollo, VLADPn і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Юнекс Банк 1 ... 190, 191, 192
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 04:51
1915 25527
Переглянути останнє повідомлення
Пон 13 кві, 2020 10:40
Marica
А-Банк 1 ... 1580, 1581, 1582
Bes » Сер 29 чер, 2005 15:11
15816 2203181
Переглянути останнє повідомлення
Пон 13 кві, 2020 07:56
1finanсier
ОКСІ БАНК 1 ... 34, 35, 36
Модератор » Чет 17 жов, 2013 12:08
355 60080
Переглянути останнє повідомлення
Нед 12 кві, 2020 21:47
Rimlyanin1

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
EximBonus Bot (1409)
13.04.2020 12:01
Альфа-Банк (84395)
13.04.2020 11:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron