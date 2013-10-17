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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 13 кві, 2020 11:28
mephala написав:
саму подяку торбили?
кстати какая у вас сейчас карта в кабинете подяки главная? их бонусная?
Поки не сильно, може ще напряжу. Не знаю чиї проколи чи алли чи еко - кого трясти, поки чекаю що підтримка алли скаже.
Карта головна бонусна еко, а алли штрих-номер вибиває, що не активований.
Раніше користався еко отримував 1% бонусами + 2% грязними з інших карток грн. Максимум що можна вигадати це на 1% більше.
Мало би все бути простіше і точніше.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: Пон 13 кві, 2020 11:36
freelanc написав:
Обменял 0.71$ на гривны, оставался 0.01$ для комиссии за конвертацию. КАКОГО ХРЕНА СЕЙЧАС -0.01$??! КУДА ПРОПАЛИ ДЕНЬГИ? ПОЧЕМУ МИНУС НА ДЕБЕТНОЙ КАРТЕ?!
НБУ принимает жалобы онлайн?
В выписке циферки поменяли и уже написано, что обмен был не 0.71$, а 0.72$. Разве это не подлог?
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Додано: Пон 13 кві, 2020 11:44
Так
freelanc написав:
Обменял 0.71$ на гривны, оставался 0.01$ для комиссии за конвертацию. КАКОГО ХРЕНА СЕЙЧАС -0.01$??! КУДА ПРОПАЛИ ДЕНЬГИ? ПОЧЕМУ МИНУС НА ДЕБЕТНОЙ КАРТЕ?!
НБУ принимает жалобы онлайн?
. І досить швидко банки реагують - перевірено
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Додано: Пон 13 кві, 2020 11:48
Ой+ написав: mephala написав:
саму подяку торбили?
кстати какая у вас сейчас карта в кабинете подяки главная? их бонусная?
Поки не сильно, може ще напряжу. Не знаю чиї проколи чи алли чи еко - кого трясти, поки чекаю що підтримка алли скаже.
Карта головна бонусна еко, а алли штрих-номер вибиває, що не активований.
Раніше користався еко отримував 1% бонусами + 2% грязними з інших карток грн. Максимум що можна вигадати це на 1% більше.
Мало би все бути простіше і точніше.
Альфа підв'язує екомаксимум до еко біля 10 діб, в кабінеті подяки вона з'явиться і активується автоматично, просто чекайте.
http://lx4.me/c/zivumwLT - до +200грн за Коко-Кард від Форвардбанка. Бажаю успіхів.
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Додано: Пон 13 кві, 2020 11:58
freelanc написав: freelanc написав:
Обменял 0.71$ на гривны, оставался 0.01$ для комиссии за конвертацию. КАКОГО ХРЕНА СЕЙЧАС -0.01$??! КУДА ПРОПАЛИ ДЕНЬГИ? ПОЧЕМУ МИНУС НА ДЕБЕТНОЙ КАРТЕ?!
НБУ принимает жалобы онлайн?
В выписке циферки поменяли и уже написано, что обмен был не 0.71$, а 0.72$. Разве это не подлог?
Проблемы с округлениями, раньше тоже случалось, они потом исправят.
Ну какой подлог, вот делать им нечего, абы только на один цент вас нажучить.
И с каких это пор за валютообмен в Альфе комиссия?
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Faceless
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Додано: Пон 13 кві, 2020 12:04
Faceless С тех пор, как этот недобанк не меняет меньше 1$. Поэтому был перевод с карты на карту в маб. Я округлил себе в меньшую сторону и оставалось +0.01$.
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freelanc
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Додано: Пон 13 кві, 2020 12:18
freelanc написав:
Обменял 0.71$ на гривны, оставался 0.01$ для комиссии за конвертацию. КАКОГО ХРЕНА СЕЙЧАС -0.01$??! КУДА ПРОПАЛИ ДЕНЬГИ? ПОЧЕМУ МИНУС НА ДЕБЕТНОЙ КАРТЕ?!
НБУ принимает жалобы онлайн?
Добрый день, freelanc. Уточните, пожалуйста, Ваш ИНН в личном сообщении, проверю.
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Додано: Пон 13 кві, 2020 12:20
freelanc написав:Faceless
С тех пор, как этот недобанк не меняет меньше 1$. Поэтому был перевод с карты на карту в маб. Я округлил себе в меньшую сторону и оставалось +0.01$.
Проще было бы докупить 0,29 центов
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lov2108
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Додано: Пон 13 кві, 2020 13:13
спасибо большое внимательным форумчанам
действительно, 9% на новый сбер в гривне, перезаключение решает вопрос
я бы и внимание не обратила...
а по сберу в валюте тоже увеличивается на сколько-то? там смешные 0,1%
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Додано: Пон 13 кві, 2020 13:36
lov2108 написав: freelanc написав:Faceless
С тех пор, как этот недобанк не меняет меньше 1$. Поэтому был перевод с карты на карту в маб. Я округлил себе в меньшую сторону и оставалось +0.01$.
Проще было бы докупить 0,29 центов
Научитесь читать.
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freelanc
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