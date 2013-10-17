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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8438843984408441

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1027
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
175
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
169
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
195
Всього голосів : 1027
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 14:50

  freelanc написав:
  lov2108 написав:
  freelanc написав:Faceless С тех пор, как этот недобанк не меняет меньше 1$. Поэтому был перевод с карты на карту в маб. Я округлил себе в меньшую сторону и оставалось +0.01$.

Проще было бы докупить 0,29 центов :roll:

Научитесь читать.

Ну 1.29$ докупить. Потери копеечные, зато не было бы гемора с минусом.
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lov2108
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