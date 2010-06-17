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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 13 кві, 2020 14:50
freelanc написав: lov2108 написав: freelanc написав:Faceless
С тех пор, как этот недобанк не меняет меньше 1$. Поэтому был перевод с карты на карту в маб. Я округлил себе в меньшую сторону и оставалось +0.01$.
Проще было бы докупить 0,29 центов
Научитесь читать.
Ну 1.29$ докупить. Потери копеечные, зато не было бы гемора с минусом.
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lov2108
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Додано: Пон 13 кві, 2020 15:10
lov2108 написав:
Ну 1.29$ докупить. Потери копеечные, зато не было бы гемора с минусом.
Зачем покупать, если человек хотел продать
Да и купить вроде можно от 10 баксов
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Kalgan
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Додано: Пон 13 кві, 2020 15:45
Kalgan написав: lov2108 написав:
Ну 1.29$ докупить. Потери копеечные, зато не было бы гемора с минусом.
Зачем покупать, если человек хотел продать
Да и купить вроде можно от 10 баксов
Валютообмен от 1$, а форумчанин сделал это путём перевода с карты на карту. Ну и тут вышел трабл с округлением от Аллы.
Указывайте промо-код: RJZBH4W при размещении заявки «Бонус к депозитам» на ФП МИНФИН и вы гарантированно получите +50 грн.
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lov2108
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Додано: Пон 13 кві, 2020 16:01
lov2108 написав: Kalgan написав: lov2108 написав:
Ну 1.29$ докупить. Потери копеечные, зато не было бы гемора с минусом.
Зачем покупать, если человек хотел продать
Да и купить вроде можно от 10 баксов
Валютообмен от 1$, а форумчанин сделал это путём перевода с карты на карту. Ну и тут вышел трабл с округлением от Аллы.
Нет. Минимальная сумма покупки 10$/10Є
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Kalgan
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Додано: Пон 13 кві, 2020 18:33
Там это... Гусик подгорел. В принципе есть ещё час, но что-то меня терзают смутные сомнения... Субботний подгорел, воскресный в норме.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
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