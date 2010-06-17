Ну 1.29$ докупить. Потери копеечные, зато не было бы гемора с минусом.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 13 кві, 2020 14:50
Ну 1.29$ докупить. Потери копеечные, зато не было бы гемора с минусом.
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Додано: Пон 13 кві, 2020 15:10
Re: Альфа-Банк
Додано: Пон 13 кві, 2020 15:45
Валютообмен от 1$, а форумчанин сделал это путём перевода с карты на карту. Ну и тут вышел трабл с округлением от Аллы.
Указывайте промо-код: RJZBH4W при размещении заявки «Бонус к депозитам» на ФП МИНФИН и вы гарантированно получите +50 грн.
Додано: Пон 13 кві, 2020 16:01
Нет. Минимальная сумма покупки 10$/10Є
Додано: Пон 13 кві, 2020 18:33
Re: Альфа-Банк
Там это... Гусик подгорел. В принципе есть ещё час, но что-то меня терзают смутные сомнения... Субботний подгорел, воскресный в норме.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
Додано: Вів 14 кві, 2020 08:26
Народ!
А почему никто не пишет, что Альфа опять сделала редактируемое поле в шаблоне платежа?
Три месяца с этим воевали! А как появилось, хоть бы кто-то отписался...
Ну наконец-то.
Додано: Вів 14 кві, 2020 08:33
Re: Альфа-Банк
По розсрочках ніяких змін? Зробив сьогодні покупку, а пропозиції перевести в розсрочку немає
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