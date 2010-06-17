Додано: Пон 13 кві, 2020 18:33

Там это... Гусик подгорел. В принципе есть ещё час, но что-то меня терзают смутные сомнения... Субботний подгорел, воскресный в норме.

Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9