RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8438843984408441

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1028
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
208
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
175
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
169
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
195
Всього голосів : 1028
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 14:50

  freelanc написав:
  lov2108 написав:
  freelanc написав:Faceless С тех пор, как этот недобанк не меняет меньше 1$. Поэтому был перевод с карты на карту в маб. Я округлил себе в меньшую сторону и оставалось +0.01$.

Проще было бы докупить 0,29 центов :roll:

Научитесь читать.

Ну 1.29$ докупить. Потери копеечные, зато не было бы гемора с минусом.
Указывайте промо-код: RJZBH4W при размещении заявки «Бонус к депозитам» на ФП МИНФИН и вы гарантированно получите +50 грн.
lov2108
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2072
З нами з: 26.02.09
Подякував: 32 раз.
Подякували: 91 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 15:10

Re: Альфа-Банк

  lov2108 написав:Ну 1.29$ докупить. Потери копеечные, зато не было бы гемора с минусом.

Зачем покупать, если человек хотел продать :?:
Да и купить вроде можно от 10 баксов :|
Kalgan
 
Повідомлень: 230
З нами з: 02.01.19
Подякував: 12 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 15:45

  Kalgan написав:
  lov2108 написав:Ну 1.29$ докупить. Потери копеечные, зато не было бы гемора с минусом.

Зачем покупать, если человек хотел продать :?:
Да и купить вроде можно от 10 баксов :|

Валютообмен от 1$, а форумчанин сделал это путём перевода с карты на карту. Ну и тут вышел трабл с округлением от Аллы.
Указывайте промо-код: RJZBH4W при размещении заявки «Бонус к депозитам» на ФП МИНФИН и вы гарантированно получите +50 грн.
lov2108
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2072
З нами з: 26.02.09
Подякував: 32 раз.
Подякували: 91 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 16:01

  lov2108 написав:
  Kalgan написав:
  lov2108 написав:Ну 1.29$ докупить. Потери копеечные, зато не было бы гемора с минусом.

Зачем покупать, если человек хотел продать :?:
Да и купить вроде можно от 10 баксов :|

Валютообмен от 1$, а форумчанин сделал это путём перевода с карты на карту. Ну и тут вышел трабл с округлением от Аллы.

Нет. Минимальная сумма покупки 10$/10Є
Kalgan
 
Повідомлень: 230
З нами з: 02.01.19
Подякував: 12 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 18:33

Re: Альфа-Банк

Там это... Гусик подгорел. В принципе есть ещё час, но что-то меня терзают смутные сомнения... Субботний подгорел, воскресный в норме.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
cdj2
 
Повідомлень: 2976
З нами з: 11.04.15
Подякував: 231 раз.
Подякували: 228 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 08:26

Народ!
А почему никто не пишет, что Альфа опять сделала редактируемое поле в шаблоне платежа?
Три месяца с этим воевали! А как появилось, хоть бы кто-то отписался...

Ну наконец-то.
Искатель
 
Повідомлень: 3569
З нами з: 22.02.16
Подякував: 525 раз.
Подякували: 1676 раз.
 
Профіль
3
3
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 08:33

Re: Альфа-Банк

По розсрочках ніяких змін? Зробив сьогодні покупку, а пропозиції перевести в розсрочку немає :(
Кочевник
 
Повідомлень: 1397
З нами з: 16.02.17
Подякував: 233 раз.
Подякували: 72 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8438843984408441
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliy_berdinskikh, Кочевник і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3994, 3995, 3996
Модератор » Сер 18 бер, 2009 14:56
39957 4848166
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 кві, 2020 07:17
Искатель
ОКСІ БАНК 1 ... 34, 35, 36
Модератор » Чет 17 жов, 2013 12:08
359 60558
Переглянути останнє повідомлення
Пон 13 кві, 2020 20:34
Vorlon
Місто Банк 1 ... 68, 69, 70
Модератор » Чет 17 чер, 2010 15:16
693 139836
Переглянути останнє повідомлення
Пон 13 кві, 2020 18:01
БОБЁР

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (84407)
14.04.2020 08:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.