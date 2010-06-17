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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 14 кві, 2020 09:50
clientage чтобы не умножать они придумали лотереи ради прикола пару раз купил шансы на остатки орехов и ессна пролетел
Додано: Вів 14 кві, 2020 10:23
Re: Альфа-Банк
Может уже всё перешли и отправляют платежи в других местах, где клиенты не поле экспериментов?
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