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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8439844084418442

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1028
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
208
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
175
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
169
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
195
Всього голосів : 1028
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 09:50

clientage чтобы не умножать они придумали лотереи :) ради прикола пару раз купил шансы на остатки орехов и ессна пролетел :)
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбека комунал и онлайн и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 10:23

Re: Альфа-Банк

Искатель написав:Народ!
А почему никто не пишет, что Альфа опять сделала редактируемое поле в шаблоне платежа?
Три месяца с этим воевали! А как появилось, хоть бы кто-то отписался...

Ну наконец-то.
Может уже всё перешли и отправляют платежи в других местах, где клиенты не поле экспериментов?
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Повідомлень: 3337
З нами з: 13.12.12
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