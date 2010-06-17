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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 14 кві, 2020 09:50
clientage
чтобы не умножать они придумали лотереи
ради прикола пару раз купил шансы на остатки орехов и ессна пролетел
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
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- 3% кешбека комунал и онлайн и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Вів 14 кві, 2020 10:23
Искатель написав:Народ!
А почему никто не пишет, что Альфа опять сделала редактируемое поле в шаблоне платежа?
Три месяца с этим воевали! А как появилось, хоть бы кто-то отписался...
Ну наконец-то.
Может уже всё перешли и отправляют платежи в других местах, где клиенты не поле экспериментов?
Размер имеет значение.
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Додано: Вів 14 кві, 2020 11:16
Кто-то покупал центы для пополнения карты за нал? Нет минимума и комиссии?
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freelanc
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Додано: Вів 14 кві, 2020 12:19
Добрый день!
Покупала продукты от Органик фуд деливери (Органик милк моя любимая марка) - привезли домой, оплата через терминал картой.
Пол процента на кэшбек нет. Код не знаю - в обычной истории покупок не указан.
Что я не так сделала? Подскажите, пожалуйста, на будущее ))).
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Hella
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Додано: Вів 14 кві, 2020 12:35
Hella Все так, просто терминал настроен на МСС, который не подадает под кешбечную программу.. Либо по ошибке, либо там был прямой перевод на карту.. Такое бывает
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% кешбека комунал и онлайн и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Вів 14 кві, 2020 12:40
omb
Спасибо. Грустно
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Hella
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Додано: Вів 14 кві, 2020 12:48
Hella написав:Пол процента на кэшбек нет. Код не знаю - в обычной истории покупок не указан.
Что я не так сделала? Подскажите, пожалуйста, на будущее ))).
Код MCC є у виписці по карті. Очевидно він в "чорному" списку Кеш'ю програми. З вашої сторони все так. На майбутнє "уникати" подібних терміналів)).
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stryzhko
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Пон 13 кві, 2020 18:01
БОБЁР
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