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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8440844184428443

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1028
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
208
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
175
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
168
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
195
Всього голосів : 1028
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 13:08

  Hella написав:clientage В программе кэш-ю этой покупки как бы вообще нет. Так что кода тоже нет ).
Что странно, т.к. все официально.

Код есть в Выписке МАБа, в Списке операций по самой карте в апликухе
Но похоже, что там код, который не участвует в программе Кеш'Ю
Советую об этом сказать директору магаза. Используя НЕторговый МСС, они т.о. теряют клиентов :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 13:59

  Hella написав:clientage В программе кэш-ю этой покупки как бы вообще нет. Так что кода тоже нет ).
Что странно, т.к. все официально.


так смотреть нужно не в программе орехов а зайти в карту с которой платили и посмотреть выписку.
там и будет указан МСС операции.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 14:09

  Hella написав:Добрый день!
Покупала продукты от Органик фуд деливери (Органик милк моя любимая марка) - привезли домой, оплата через терминал картой.
Пол процента на кэшбек нет. Код не знаю - в обычной истории покупок не указан.
Что я не так сделала? Подскажите, пожалуйста, на будущее ))).


Я заказывал в глово доставку с Макдональдсе, когда ещё была акция с 10% за такси и продукты, так вот 10% по акции начислили, а 0.5 за саму транзакцию - нет!!! Так что глово тоже некошерный мсс?
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 14:13

  WachtAmRhein написав:
  Hella написав:Добрый день!
Покупала продукты от Органик фуд деливери (Органик милк моя любимая марка) - привезли домой, оплата через терминал картой.
Пол процента на кэшбек нет. Код не знаю - в обычной истории покупок не указан.
Что я не так сделала? Подскажите, пожалуйста, на будущее ))).


Я заказывал в глово доставку с Макдональдсе, когда ещё была акция с 10% за такси и продукты, так вот 10% по акции начислили, а 0.5 за саму транзакцию - нет!!! Так что глово тоже некошерный мсс?

Вполне возможно. Такие акции могли привязывать не к МСС, а к записи в назначении платежа. Вот есть там слово ГЛОВО или РАКЕТА и алгаа:)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 31029
З нами з: 08.12.07
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 14:16

Сейчас посмотрел, мсс у глово 4215.

Что за имбецилизм.

MCC 4215:
Услуги курьера – по воздуху и на земле, агентство по отправке грузов.


Почему оно в исключениях?
WachtAmRhein
 
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