|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 14 кві, 2020 13:08
Hella написав:clientage
В программе кэш-ю этой покупки как бы вообще нет. Так что кода тоже нет ).
Что странно, т.к. все официально.
Код есть в Выписке МАБа, в Списке операций по самой карте в апликухе
Но похоже, что там код, который не участвует в программе Кеш'Ю
Советую об этом сказать директору магаза. Используя НЕторговый МСС, они т.о. теряют клиентов
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 31029
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2476 раз.
- Подякували: 3610 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 14 кві, 2020 13:59
Hella написав:clientage
В программе кэш-ю этой покупки как бы вообще нет. Так что кода тоже нет ).
Что странно, т.к. все официально.
так смотреть нужно не в программе орехов а зайти в карту с которой платили и посмотреть выписку.
там и будет указан МСС операции.
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 6733
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 149 раз.
- Подякували: 758 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 14 кві, 2020 14:09
Hella написав:
Добрый день!
Покупала продукты от Органик фуд деливери (Органик милк моя любимая марка) - привезли домой, оплата через терминал картой.
Пол процента на кэшбек нет. Код не знаю - в обычной истории покупок не указан.
Что я не так сделала? Подскажите, пожалуйста, на будущее ))).
Я заказывал в глово доставку с Макдональдсе, когда ещё была акция с 10% за такси и продукты, так вот 10% по акции начислили, а 0.5 за саму транзакцию - нет!!! Так что глово тоже некошерный мсс?
-
WachtAmRhein
-
-
- Повідомлень: 8818
- З нами з: 16.11.11
- Подякував: 657 раз.
- Подякували: 1300 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 14 кві, 2020 14:13
WachtAmRhein написав: Hella написав:
Добрый день!
Покупала продукты от Органик фуд деливери (Органик милк моя любимая марка) - привезли домой, оплата через терминал картой.
Пол процента на кэшбек нет. Код не знаю - в обычной истории покупок не указан.
Что я не так сделала? Подскажите, пожалуйста, на будущее ))).
Я заказывал в глово доставку с Макдональдсе, когда ещё была акция с 10% за такси и продукты, так вот 10% по акции начислили, а 0.5 за саму транзакцию - нет!!! Так что глово тоже некошерный мсс?
Вполне возможно. Такие акции могли привязывать не к МСС, а к записи в назначении платежа. Вот есть там слово ГЛОВО или РАКЕТА и алгаа:)
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 31029
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2476 раз.
- Подякували: 3610 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 14 кві, 2020 14:16
Сейчас посмотрел, мсс у глово 4215.
Что за имбецилизм.
MCC 4215:
Услуги курьера – по воздуху и на земле, агентство по отправке грузов.
Почему оно в исключениях?
-
WachtAmRhein
-
-
- Повідомлень: 8818
- З нами з: 16.11.11
- Подякував: 657 раз.
- Подякували: 1300 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|39964
|4849077
|
Вів 14 кві, 2020 14:10
avjej
|
|359
|60651
|
|
|693
|139892
|
Пон 13 кві, 2020 18:01
БОБЁР
|