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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8441844284438444>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1028
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
208
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
175
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
168
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
195
Всього голосів : 1028
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 13:08

  Hella написав:clientage В программе кэш-ю этой покупки как бы вообще нет. Так что кода тоже нет ).
Что странно, т.к. все официально.

Код есть в Выписке МАБа, в Списке операций по самой карте в апликухе
Но похоже, что там код, который не участвует в программе Кеш'Ю
Советую об этом сказать директору магаза. Используя НЕторговый МСС, они т.о. теряют клиентов :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 13:59

  Hella написав:clientage В программе кэш-ю этой покупки как бы вообще нет. Так что кода тоже нет ).
Что странно, т.к. все официально.


так смотреть нужно не в программе орехов а зайти в карту с которой платили и посмотреть выписку.
там и будет указан МСС операции.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 14:09

  Hella написав:Добрый день!
Покупала продукты от Органик фуд деливери (Органик милк моя любимая марка) - привезли домой, оплата через терминал картой.
Пол процента на кэшбек нет. Код не знаю - в обычной истории покупок не указан.
Что я не так сделала? Подскажите, пожалуйста, на будущее ))).


Я заказывал в глово доставку с Макдональдсе, когда ещё была акция с 10% за такси и продукты, так вот 10% по акции начислили, а 0.5 за саму транзакцию - нет!!! Так что глово тоже некошерный мсс?
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 14:13

  WachtAmRhein написав:
  Hella написав:Добрый день!
Покупала продукты от Органик фуд деливери (Органик милк моя любимая марка) - привезли домой, оплата через терминал картой.
Пол процента на кэшбек нет. Код не знаю - в обычной истории покупок не указан.
Что я не так сделала? Подскажите, пожалуйста, на будущее ))).


Я заказывал в глово доставку с Макдональдсе, когда ещё была акция с 10% за такси и продукты, так вот 10% по акции начислили, а 0.5 за саму транзакцию - нет!!! Так что глово тоже некошерный мсс?

Вполне возможно. Такие акции могли привязывать не к МСС, а к записи в назначении платежа. Вот есть там слово ГЛОВО или РАКЕТА и алгаа:)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 14:16

Сейчас посмотрел, мсс у глово 4215.

Что за имбецилизм.

MCC 4215:
Услуги курьера – по воздуху и на земле, агентство по отправке грузов.


Почему оно в исключениях?
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 14:57

Re: Альфа-Банк

Сьогодні 14-го, нарешті під занавіс, Альфа перерахувала привітальні 200грн. за оформлення еко-максимум на рахунок "подяки" еко, і ще +2% з витрат по карті за березень. Плюс, що все ж таки виконує обіцяні плюшки. Але мінус в тому, що історія по нарахуваннях кб ніде для клієнта не фігурує, ні на стороні альфи, ні на стороні еко. Просто в кабінеті подяки-еко з'явилась деяка сума, і клієнт повинен вважати її чесною. Я спецом порахував по історії суму витрат за березень, з якої нарахували 2% і перевели в еко. І виявилося неспівпадіння по сумі, невелике, але все ж таки) авжеж, не на користь клієнта) І виникає закономірне скоріше риторичне питаннячко: Ну так а хто робить обрахування: комп, або Галя на калькуляторі ?!
Востаннє редагувалось avjej в Вів 14 кві, 2020 15:06, всього редагувалось 1 раз.
http://lx4.me/c/zivumwLT - до +200грн за Коко-Кард від Форвардбанка. Бажаю успіхів.
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 15:02

Re: Альфа-Банк

Такую тупую службу поддержки, как в Альфе - фиг где найдёшь. Полчаса переписки, человек не может даже вдуплить, о чём его спрашивают. Олигофренов набирают что ли в целях экономии?
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 15:06

:arrow:
Востаннє редагувалось ruvex в Вів 14 кві, 2020 16:33, всього редагувалось 1 раз.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 15:12

  avjej написав:Але жирний мінус в тому, що історія по нарахуваннях кб ніде для клієнта не фігурує, ні на стороні альфи, ні на стороні еко. Просто в кабінеті подяки-еко з'явилась деяка сума, і клієнт повинен вважати її чесною. Я спецом порахував по історії суму витрат за березень, з якої нарахували 2% і перевели в еко. І виявилося неспівпадіння по сумі


В кабинете подяки есть итоговые бонусы от Альфы.
Хотите контролировать надо где-то сохранять их раз в месяц для истории.
Банк начисляет бонусы по дате проведения. По этому траты в конце месяца могут попасть в следующий период.
Периодически сверяю всегде все ОК.
Aps
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 15:49

  WachtAmRhein написав:
  Hella написав:Добрый день!
Покупала продукты от Органик фуд деливери (Органик милк моя любимая марка) - привезли домой, оплата через терминал картой.
Пол процента на кэшбек нет. Код не знаю - в обычной истории покупок не указан.
Что я не так сделала? Подскажите, пожалуйста, на будущее ))).


Я заказывал в глово доставку с Макдональдсе, когда ещё была акция с 10% за такси и продукты, так вот 10% по акции начислили, а 0.5 за саму транзакцию - нет!!! Так что глово тоже некошерный мсс?

У меня другое. 10% за такси (выбранная категория) дали, а вторые 10% по акции "для всех" не дали, хотя по правилам должны были. Но если внимательно вчитаться в акцию, то вторые 10% давали только на юбер и уклон, коих нет и близко у меня. Код таксишный. Вроде и по правилам, но вроде и обманули. Вывеска гласила чётко "На такси". Самки собак. И ещё отказываются валюту заказывать на отделение.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
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