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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8441844284438444

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1028
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
208
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
175
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
168
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
195
Всього голосів : 1028
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 15:51

  WachtAmRhein написав:Сейчас посмотрел, мсс у глово 4215.

Что за имбецилизм.

MCC 4215:
Услуги курьера – по воздуху и на земле, агентство по отправке грузов.


Почему оно в исключениях?


потому что предполагается, что обычно только юрлица пользуются услугами курьеров или отправляют грузы
Seva
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 15:53

Re: Альфа-Банк

  cdj2 написав:И ещё отказываются валюту заказывать на отделение.

Не вірю..це як?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 15:55

  avjej написав:Сьогодні 14-го, нарешті під занавіс, Альфа перерахувала привітальні 200грн. за оформлення еко-максимум на рахунок "подяки" еко, і ще +2% з витрат по карті за березень. Плюс, що все ж таки виконує обіцяні плюшки. Але мінус в тому, що історія по нарахуваннях кб ніде для клієнта не фігурує, ні на стороні альфи, ні на стороні еко. Просто в кабінеті подяки-еко з'явилась деяка сума, і клієнт повинен вважати її чесною. Я спецом порахував по історії суму витрат за березень, з якої нарахували 2% і перевели в еко. І виявилося неспівпадіння по сумі, невелике, але все ж таки) авжеж, не на користь клієнта) І виникає закономірне скоріше риторичне питаннячко: Ну так а хто робить обрахування: комп, або Галя на калькуляторі ?!


расходы за март брали по операции или по распределению?
учитывали МСС?
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 16:22

  Квесторе_поверніться написав:
  cdj2 написав:И ещё отказываются валюту заказывать на отделение.

Не вірю..це як?


це так , дурнику

недогонялка :mrgreen:
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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