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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 14 кві, 2020 15:51
WachtAmRhein написав:
Сейчас посмотрел, мсс у глово 4215.
Что за имбецилизм.
MCC 4215:
Услуги курьера – по воздуху и на земле, агентство по отправке грузов.
Почему оно в исключениях?
потому что предполагается, что обычно только юрлица пользуются услугами курьеров или отправляют грузы
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Додано: Вів 14 кві, 2020 15:53
cdj2 написав:
И ещё отказываются валюту заказывать на отделение.
Не вірю..це як?
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Додано: Вів 14 кві, 2020 15:55
avjej написав:
Сьогодні 14-го, нарешті під занавіс, Альфа перерахувала привітальні 200грн. за оформлення еко-максимум на рахунок "подяки" еко, і ще +2% з витрат по карті за березень. Плюс, що все ж таки виконує обіцяні плюшки. Але мінус в тому, що історія по нарахуваннях кб ніде для клієнта не фігурує, ні на стороні альфи, ні на стороні еко. Просто в кабінеті подяки-еко з'явилась деяка сума, і клієнт повинен вважати її чесною. Я спецом порахував по історії суму витрат за березень, з якої нарахували 2% і перевели в еко. І виявилося неспівпадіння по сумі, невелике, але все ж таки) авжеж, не на користь клієнта) І виникає закономірне скоріше риторичне питаннячко: Ну так а хто робить обрахування: комп, або Галя на калькуляторі ?!
расходы за март брали по операции или по распределению?
учитывали МСС?
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Додано: Вів 14 кві, 2020 16:22
Квесторе_поверніться написав: cdj2 написав:
И ещё отказываются валюту заказывать на отделение.
Не вірю..це як?
це так , дурнику
недогонялка
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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