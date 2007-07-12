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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 14 кві, 2020 15:51
WachtAmRhein написав:
Сейчас посмотрел, мсс у глово 4215.
Что за имбецилизм.
MCC 4215:
Услуги курьера – по воздуху и на земле, агентство по отправке грузов.
Почему оно в исключениях?
потому что предполагается, что обычно только юрлица пользуются услугами курьеров или отправляют грузы
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Додано: Вів 14 кві, 2020 15:53
cdj2 написав:
И ещё отказываются валюту заказывать на отделение.
Не вірю..це як?
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Додано: Вів 14 кві, 2020 15:55
avjej написав:
Сьогодні 14-го, нарешті під занавіс, Альфа перерахувала привітальні 200грн. за оформлення еко-максимум на рахунок "подяки" еко, і ще +2% з витрат по карті за березень. Плюс, що все ж таки виконує обіцяні плюшки. Але мінус в тому, що історія по нарахуваннях кб ніде для клієнта не фігурує, ні на стороні альфи, ні на стороні еко. Просто в кабінеті подяки-еко з'явилась деяка сума, і клієнт повинен вважати її чесною. Я спецом порахував по історії суму витрат за березень, з якої нарахували 2% і перевели в еко. І виявилося неспівпадіння по сумі, невелике, але все ж таки) авжеж, не на користь клієнта) І виникає закономірне скоріше риторичне питаннячко: Ну так а хто робить обрахування: комп, або Галя на калькуляторі ?!
расходы за март брали по операции или по распределению?
учитывали МСС?
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Додано: Вів 14 кві, 2020 16:22
Квесторе_поверніться написав: cdj2 написав:
И ещё отказываются валюту заказывать на отделение.
Не вірю..це як?
це так , дурнику
недогонялка
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Додано: Вів 14 кві, 2020 16:34
diagnostika написав:
Такую тупую службу поддержки, как в Альфе - фиг где найдёшь. Полчаса переписки, человек не может даже вдуплить, о чём его спрашивают. Олигофренов набирают что ли в целях экономии?
да, есть такое,
один *** попросил продиктовать e-mail
диктую по ISC- Yushchenko@mail.com Yankee-Uniform-Sierra-Hotel-Charlie-Hot ... -@mail.com
прослушал, говорит-неверный e-mail....до свидания
я ему, ты не понимаешь спеллирования английского, он-досвидания....не ну не****ас?
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Додано: Вів 14 кві, 2020 16:48
mephala написав:
расходы за март брали по операции или по распределению?
учитывали МСС?
Брал по выписке из ИБ, и мсс в норме, кстати проезд в троллейбусе/трамвае мсс4111 тоже считает (мелочь, а приятно). Вообщем пересчитал ещё раз, но без учёта 31-го, и всё совпало! Получайца шта считают по проводке, а не по факту покупки, которое отображается кста одинаково что в выписке, что в истории.Однако, признаюсь, был неправ в отношении начислений кб!
И ещё забыл ранее упомянуть, что кб переводят на эко чистыми 2% без налога, что тоже им плюс!
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Додано: Вів 14 кві, 2020 16:54
prodigy написав:
я ему, ты не понимаешь спеллирования английского, он-досвидания....не ну не****ас?
пиши официальному представителю и не мучайся.. в чатах иногда жесть происходит
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Додано: Вів 14 кві, 2020 18:20
Пытался сегодня сделать заказ на выдачу 800 долларов.
Не получилось...
Отдали сразу.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Додано: Вів 14 кві, 2020 19:14
avjej написав:
Получайца шта считают по проводке, а не по факту покупки, которое отображается кста одинаково что в выписке, что в истории
.
Выписку нужно смотреть в МАБе а не мобайле.
и там есть две даты - операции и распределения.
и выписка оттуда спокойно копипастится и потом обрабатывается за 5 сек.
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Додано: Вів 14 кві, 2020 19:20
mephala да, спасибо)
http://lx4.me/c/zivumwLT - до +200грн за Коко-Кард від Форвардбанка. Бажаю успіхів.
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avjej
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