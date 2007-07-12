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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8441844284438444

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1028
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
208
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
175
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
168
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
195
Всього голосів : 1028
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 15:51

  WachtAmRhein написав:Сейчас посмотрел, мсс у глово 4215.

Что за имбецилизм.

MCC 4215:
Услуги курьера – по воздуху и на земле, агентство по отправке грузов.


Почему оно в исключениях?


потому что предполагается, что обычно только юрлица пользуются услугами курьеров или отправляют грузы
Seva
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 15:53

Re: Альфа-Банк

  cdj2 написав:И ещё отказываются валюту заказывать на отделение.

Не вірю..це як?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 15:55

  avjej написав:Сьогодні 14-го, нарешті під занавіс, Альфа перерахувала привітальні 200грн. за оформлення еко-максимум на рахунок "подяки" еко, і ще +2% з витрат по карті за березень. Плюс, що все ж таки виконує обіцяні плюшки. Але мінус в тому, що історія по нарахуваннях кб ніде для клієнта не фігурує, ні на стороні альфи, ні на стороні еко. Просто в кабінеті подяки-еко з'явилась деяка сума, і клієнт повинен вважати її чесною. Я спецом порахував по історії суму витрат за березень, з якої нарахували 2% і перевели в еко. І виявилося неспівпадіння по сумі, невелике, але все ж таки) авжеж, не на користь клієнта) І виникає закономірне скоріше риторичне питаннячко: Ну так а хто робить обрахування: комп, або Галя на калькуляторі ?!


расходы за март брали по операции или по распределению?
учитывали МСС?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 16:22

  Квесторе_поверніться написав:
  cdj2 написав:И ещё отказываются валюту заказывать на отделение.

Не вірю..це як?


це так , дурнику

недогонялка :mrgreen:
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 16:34

  diagnostika написав:Такую тупую службу поддержки, как в Альфе - фиг где найдёшь. Полчаса переписки, человек не может даже вдуплить, о чём его спрашивают. Олигофренов набирают что ли в целях экономии?


да, есть такое,

один *** попросил продиктовать e-mail :mrgreen:

диктую по ISC- Yushchenko@mail.com

Yankee-Uniform-Sierra-Hotel-Charlie-Hot ... -@mail.com

прослушал, говорит-неверный e-mail....до свидания

я ему, ты не понимаешь спеллирования английского, он-досвидания....не ну не****ас?
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 16:48

  mephala написав:расходы за март брали по операции или по распределению?
учитывали МСС?

Брал по выписке из ИБ, и мсс в норме, кстати проезд в троллейбусе/трамвае мсс4111 тоже считает (мелочь, а приятно). Вообщем пересчитал ещё раз, но без учёта 31-го, и всё совпало! Получайца шта считают по проводке, а не по факту покупки, которое отображается кста одинаково что в выписке, что в истории.
Однако, признаюсь, был неправ в отношении начислений кб!
И ещё забыл ранее упомянуть, что кб переводят на эко чистыми 2% без налога, что тоже им плюс!
http://lx4.me/c/zivumwLT - до +200грн за Коко-Кард від Форвардбанка. Бажаю успіхів.
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 16:54

  prodigy написав:я ему, ты не понимаешь спеллирования английского, он-досвидания....не ну не****ас?
пиши официальному представителю и не мучайся.. в чатах иногда жесть происходит :)
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбека комунал и онлайн и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 18:20

Re: Альфа-Банк

Пытался сегодня сделать заказ на выдачу 800 долларов.
Не получилось...
Отдали сразу.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 19:14

  avjej написав:Получайца шта считают по проводке, а не по факту покупки, которое отображается кста одинаково что в выписке, что в истории.


Выписку нужно смотреть в МАБе а не мобайле.
и там есть две даты - операции и распределения.
и выписка оттуда спокойно копипастится и потом обрабатывается за 5 сек.
mephala
 
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mephala да, спасибо)
http://lx4.me/c/zivumwLT - до +200грн за Коко-Кард від Форвардбанка. Бажаю успіхів.
avjej
 
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