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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 14 кві, 2020 22:38
clientage написав: Hella написав:clientage
В программе кэш-ю этой покупки как бы вообще нет. Так что кода тоже нет ).
Что странно, т.к. все официально.
Код есть в Выписке МАБа, в Списке операций по самой карте в апликухе
Но похоже, что там код, который не участвует в программе Кеш'Ю
Советую об этом сказать директору магаза. Используя НЕторговый МСС, они т.о. теряют клиентов
Спасибо, посмотрела. Код покупки 4215. Курьерская служба.
А не покупка продуктов в интернет-магазине
. Буду знать ).
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Hella
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