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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8442844384448445

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1028
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
208
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
175
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
168
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
195
Всього голосів : 1028
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 22:38

  clientage написав:
  Hella написав:clientage В программе кэш-ю этой покупки как бы вообще нет. Так что кода тоже нет ).
Что странно, т.к. все официально.

Код есть в Выписке МАБа, в Списке операций по самой карте в апликухе
Но похоже, что там код, который не участвует в программе Кеш'Ю
Советую об этом сказать директору магаза. Используя НЕторговый МСС, они т.о. теряют клиентов :(



Спасибо, посмотрела. Код покупки 4215. Курьерская служба.
А не покупка продуктов в интернет-магазине :). Буду знать ).
Hella
 
Повідомлень: 930
З нами з: 25.08.09
Подякував: 58 раз.
Подякували: 29 раз.
 
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  #<1 ... 8442844384448445
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