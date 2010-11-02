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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8442844384448445

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1028
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
208
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
175
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
168
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
195
Всього голосів : 1028
Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 02:02

  cdj2 написав:У меня другое. 10% за такси (выбранная категория) дали, а вторые 10% по акции "для всех" не дали, хотя по правилам должны были. Но если внимательно вчитаться в акцию, то вторые 10% давали только на юбер и уклон, коих нет и близко у меня. Код таксишный. Вроде и по правилам, но вроде и обманули. Вывеска гласила чётко "На такси". Самки собак. И ещё отказываются валюту заказывать на отделение.


Да, я тоже на этом погорел.
WachtAmRhein
 
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  #<1 ... 8442844384448445
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