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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 15 кві, 2020 02:02
cdj2 написав:
У меня другое. 10% за такси (выбранная категория) дали, а вторые 10% по акции "для всех" не дали, хотя по правилам должны были. Но если внимательно вчитаться в акцию, то вторые 10% давали только на юбер и уклон, коих нет и близко у меня. Код таксишный. Вроде и по правилам, но вроде и обманули. Вывеска гласила чётко "На такси". Самки собак. И ещё отказываются валюту заказывать на отделение.
Да, я тоже на этом погорел.
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Додано: Сер 15 кві, 2020 09:28
Коллеги, а подскажите по методике гашения Максимки, который стал 2.0 - во избежание спонсирования - вот эта самая задолженность расчетного периода, которая начисляется в РД - она должна быть погашена не позже дня накануне следующего РД (т.е. "РД-1") или же можно и непосредственно в следующий РД?
Мои рефералки:
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Додано: Сер 15 кві, 2020 09:55
Flamingo написав:
Коллеги, а подскажите по методике гашения Максимки, который стал 2.0 - во избежание спонсирования - вот эта самая задолженность расчетного периода, которая начисляется в РД - она должна быть погашена не позже дня накануне следующего РД (т.е. "РД-1") или же можно и непосредственно в следующий РД?
Я гашу в РД.
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