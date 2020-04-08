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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8442844384448445

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1028
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
208
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
175
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
168
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
195
Всього голосів : 1028
Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 02:02

  cdj2 написав:У меня другое. 10% за такси (выбранная категория) дали, а вторые 10% по акции "для всех" не дали, хотя по правилам должны были. Но если внимательно вчитаться в акцию, то вторые 10% давали только на юбер и уклон, коих нет и близко у меня. Код таксишный. Вроде и по правилам, но вроде и обманули. Вывеска гласила чётко "На такси". Самки собак. И ещё отказываются валюту заказывать на отделение.


Да, я тоже на этом погорел.
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 09:28

Re: Альфа-Банк

Коллеги, а подскажите по методике гашения Максимки, который стал 2.0 - во избежание спонсирования - вот эта самая задолженность расчетного периода, которая начисляется в РД - она должна быть погашена не позже дня накануне следующего РД (т.е. "РД-1") или же можно и непосредственно в следующий РД?
Мои рефералки:
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 09:55

  Flamingo написав:Коллеги, а подскажите по методике гашения Максимки, который стал 2.0 - во избежание спонсирования - вот эта самая задолженность расчетного периода, которая начисляется в РД - она должна быть погашена не позже дня накануне следующего РД (т.е. "РД-1") или же можно и непосредственно в следующий РД?

Я гашу в РД.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 10:13

Re: Альфа-Банк

  Flamingo написав:по методике гашения

Вам точно нужно в день РД, обеспечить проводку по счету
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 10:16

  Flamingo написав:Коллеги, а подскажите по методике гашения Максимки, который стал 2.0 - во избежание спонсирования - вот эта самая задолженность расчетного периода, которая начисляется в РД - она должна быть погашена не позже дня накануне следующего РД (т.е. "РД-1") или же можно и непосредственно в следующий РД?


гашу за 2 дня до РД, имел счастье погасить за 1 день, насчитали больше 800грн овердравта...
в отделении сказали -"странно", но советовали погасить :roll:
погасил и закрыл карту ( максимум готівка)

по другой максимке(кредитка)-гашу минимум за 1-2 дня (с єтой банкой все ясно, не хочется кормить их за зря)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 10:38

  prodigy написав:
  Flamingo написав:Коллеги, а подскажите по методике гашения Максимки, который стал 2.0 - во избежание спонсирования - вот эта самая задолженность расчетного периода, которая начисляется в РД - она должна быть погашена не позже дня накануне следующего РД (т.е. "РД-1") или же можно и непосредственно в следующий РД?


гашу за 2 дня до РД, имел счастье погасить за 1 день, насчитали больше 800грн овердравта...
в отделении сказали -"странно", но советовали погасить :roll:
погасил и закрыл карту ( максимум готівка)

по другой максимке(кредитка)-гашу минимум за 1-2 дня (с єтой банкой все ясно, не хочется кормить их за зря)

Детский сад, младшая группа, какой ещё к чертям овердрафт?
В максимум готовки нет льготного периода в принципе
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 11:22

Альфа-Банк

@Alfa_Bank, перевірте будь ласка ПП. Дякую.
Viteos
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 11:32

  clientage написав:
  Flamingo написав:по методике гашения

Вам точно нужно в день РД, обеспечить проводку по счету

Благодарю - успокоили. Умом сам это понимал, но подтвердить на своем прошлом опыте не мог, поскольку так вышло что с момента получения М-2.0 - как то все не получалось чтобы совпало и наличие у меня долга обязательного к гашению и чтобы при этом и РД был рабочим днем (то есть в декабре, феврале и марте - РД выпадал на выходной - поэтому гасился накануне в пятницу, а в январе не было долга для погашения в том РП). А сегодня утром меня сильно засмущал тот факт, что новая сумма следующего расчетного периода уже в МАБе посчитана и причем включает и непогашенную сумму прошлого расчетного периода, которая светилась еще вчера. И тут "червь сомнения" стал меня грызть со страшной силою ;) - а не лопухнулся ли я и не вылетел ли часом, не приведи всевышний, из грейса (что учитывая сумму - очень не хотелось). Я то сумму, что еще вчера светилась сегодня по счету уже провел, но вот "червь" все не унимался. А таперича попустило ;)
ЗЫ. Вспоминая вчерашнюю полемику по поводу "разгрузки грузовиков в АТБ" хочу сказать, а ведь там такого адреналина, такой "гимнастики для мозгов" нет и быть не может :mrgreen:
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
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