Додано: Сер 15 кві, 2020 11:32

clientage написав: Flamingo написав: по методике гашения по методике гашения

Вам точно нужно в день РД, обеспечить проводку по счету Вам точно нужно в день РД, обеспечить проводку по счету

Благодарю - успокоили. Умом сам это понимал, но подтвердить на своем прошлом опыте не мог, поскольку так вышло что с момента получения М-2.0 - как то все не получалось чтобы совпало и наличие у меня долга обязательного к гашению и чтобы при этом и РД был рабочим днем (то есть в декабре, феврале и марте - РД выпадал на выходной - поэтому гасился накануне в пятницу, а в январе не было долга для погашения в том РП). А сегодня утром меня сильно засмущал тот факт, что новая сумма следующего расчетного периода уже в МАБе посчитана и причем включает и непогашенную сумму прошлого расчетного периода, которая светилась еще вчера. И тут "червь сомнения" стал меня грызть со страшной силою- а не лопухнулся ли я и не вылетел ли часом, не приведи всевышний, из грейса (что учитывая сумму - очень не хотелось). Я то сумму, что еще вчера светилась сегодня по счету уже провел, но вот "червь" все не унимался. А таперича попустилоЗЫ. Вспоминая вчерашнюю полемику по поводу "разгрузки грузовиков в АТБ" хочу сказать, а ведь там такого адреналина, такой "гимнастики для мозгов" нет и быть не может