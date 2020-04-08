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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 15 кві, 2020 02:02
cdj2 написав:
У меня другое. 10% за такси (выбранная категория) дали, а вторые 10% по акции "для всех" не дали, хотя по правилам должны были. Но если внимательно вчитаться в акцию, то вторые 10% давали только на юбер и уклон, коих нет и близко у меня. Код таксишный. Вроде и по правилам, но вроде и обманули. Вывеска гласила чётко "На такси". Самки собак. И ещё отказываются валюту заказывать на отделение.
Да, я тоже на этом погорел.
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Додано: Сер 15 кві, 2020 09:28
Коллеги, а подскажите по методике гашения Максимки, который стал 2.0 - во избежание спонсирования - вот эта самая задолженность расчетного периода, которая начисляется в РД - она должна быть погашена не позже дня накануне следующего РД (т.е. "РД-1") или же можно и непосредственно в следующий РД?
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Додано: Сер 15 кві, 2020 09:55
Flamingo написав:
Коллеги, а подскажите по методике гашения Максимки, который стал 2.0 - во избежание спонсирования - вот эта самая задолженность расчетного периода, которая начисляется в РД - она должна быть погашена не позже дня накануне следующего РД (т.е. "РД-1") или же можно и непосредственно в следующий РД?
Я гашу в РД.
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Додано: Сер 15 кві, 2020 10:13
Flamingo написав:
по методике гашения
Вам точно нужно в день РД, обеспечить проводку по счету
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Сер 15 кві, 2020 10:16
Flamingo написав:
Коллеги, а подскажите по методике гашения Максимки, который стал 2.0 - во избежание спонсирования - вот эта самая задолженность расчетного периода, которая начисляется в РД - она должна быть погашена не позже дня накануне следующего РД (т.е. "РД-1") или же можно и непосредственно в следующий РД?
гашу за 2 дня до РД, имел счастье погасить за 1 день, насчитали больше 800грн овердравта...
в отделении сказали -"странно", но советовали погасить
погасил и закрыл карту ( максимум готівка)
по другой максимке(кредитка)-гашу минимум за 1-2 дня (с єтой банкой все ясно, не хочется кормить их за зря)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Додано: Сер 15 кві, 2020 10:38
prodigy написав: Flamingo написав:
Коллеги, а подскажите по методике гашения Максимки, который стал 2.0 - во избежание спонсирования - вот эта самая задолженность расчетного периода, которая начисляется в РД - она должна быть погашена не позже дня накануне следующего РД (т.е. "РД-1") или же можно и непосредственно в следующий РД?
гашу за 2 дня до РД, имел счастье погасить за 1 день, насчитали больше 800грн овердравта...
в отделении сказали -"странно", но советовали погасить
погасил и закрыл карту ( максимум готівка)
по другой максимке(кредитка)-гашу минимум за 1-2 дня (с єтой банкой все ясно, не хочется кормить их за зря)
Детский сад, младшая группа, какой ещё к чертям овердрафт?
В максимум готовки нет льготного периода в принципе
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Stringer
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Додано: Сер 15 кві, 2020 11:22
@Alfa_Bank, перевірте будь ласка ПП. Дякую.
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Viteos
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Додано: Сер 15 кві, 2020 11:32
clientage написав: Flamingo написав:
по методике гашения
Вам точно нужно в день РД, обеспечить проводку по счету
Благодарю - успокоили. Умом сам это понимал, но подтвердить на своем прошлом опыте не мог, поскольку так вышло что с момента получения М-2.0 - как то все не получалось чтобы совпало и наличие у меня долга обязательного к гашению и чтобы при этом и РД был рабочим днем (то есть в декабре, феврале и марте - РД выпадал на выходной - поэтому гасился накануне в пятницу, а в январе не было долга для погашения в том РП). А сегодня утром меня сильно засмущал тот факт, что новая сумма следующего расчетного периода уже в МАБе посчитана и причем включает и непогашенную сумму прошлого расчетного периода, которая светилась еще вчера. И тут "червь сомнения" стал меня грызть со страшной силою
- а не лопухнулся ли я и не вылетел ли часом, не приведи всевышний, из грейса (что учитывая сумму - очень не хотелось). Я то сумму, что еще вчера светилась сегодня по счету уже провел, но вот "червь" все не унимался. А таперича попустило
ЗЫ. Вспоминая вчерашнюю полемику по поводу "разгрузки грузовиков в АТБ" хочу сказать, а ведь там такого адреналина, такой "гимнастики для мозгов" нет и быть не может
Мои рефералки:
- 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
- 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
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Flamingo
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Додано: Сер 15 кві, 2020 12:06
clientage написав: Flamingo написав:
по методике гашения
Вам точно нужно в день РД, обеспечить проводку по счету
а почему большинство из отписавшихся не закладывается на форс-мажор, и не гасит на 1-2 дня раньше??? много не заработаете, а влететь можно хорошо
тем более, что никто не сделал акцент, а кто как гасится:
если через терминал Альфы - то день в день,
если СЭП - то в выходной день не получится
если через сторонние терминалы, то тут же писали, что это несколько дней
и т.д.
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Shaman
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Додано: Сер 15 кві, 2020 12:08
Stringer написав: prodigy написав: Flamingo написав:
Коллеги, а подскажите по методике гашения Максимки, который стал 2.0 - во избежание спонсирования - вот эта самая задолженность расчетного периода, которая начисляется в РД - она должна быть погашена не позже дня накануне следующего РД (т.е. "РД-1") или же можно и непосредственно в следующий РД?
гашу за 2 дня до РД, имел счастье погасить за 1 день, насчитали больше 800грн овердравта...
в отделении сказали -"странно", но советовали погасить
погасил и закрыл карту ( максимум готівка)
по другой максимке(кредитка)-гашу минимум за 1-2 дня (с єтой банкой все ясно, не хочется кормить их за зря)
Детский сад, младшая группа, какой ещё к чертям овердрафт?
В максимум готовки нет льготного периода в принципе
там % за кредит, если не успел к РД погасить, то выкатят еще и комиссию - комиссия может оказаться больше %
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Shaman
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