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Альфа-Банк
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Додано: Сер 15 кві, 2020 12:10
Пакет Ультра, у виписці по карті отаке от: "Погашення заборгованості по картковому рахунку з Доходного сейфа" Сума - 0,16гр.
Кредитних карток немає, а Ультра ніби без овердрафту.
Комусь шось відомо про таку х....
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Волоdимир
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Додано: Сер 15 кві, 2020 12:16
Shaman написав:
а почему большинство из отписавшихся не закладывается на форс-мажор, и не гасит на 1-2 дня раньше?
Патамуша ХИ-клиент на все и во все уже заложился, он -- Игрок, ему просто нуна досконально знать правила игры, возможно и неписанные
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 15 кві, 2020 12:17
Волоdимир написав:
Пакет Ультра, у виписці по карті отаке от: "Погашення заборгованості по картковому рахунку з Доходного сейфа" Сума - 0,16гр.
Кредитних карток немає, а Ультра ніби без овердрафту.
Комусь шось відомо про таку х....
Скоріш за все, на карті Ультра виявився технічний овердрафт. Можливо, ви поповнили карту і витратили кошти, не дочекавшись проведення їх по рахунку. Альфа гасить такий овердрафт з дохідного сейфу при наявності там коштів.
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archvile
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Додано: Сер 15 кві, 2020 12:21
archvile написав: Волоdимир написав:
Пакет Ультра, у виписці по карті отаке от: "Погашення заборгованості по картковому рахунку з Доходного сейфа" Сума - 0,16гр.
Кредитних карток немає, а Ультра ніби без овердрафту.
Комусь шось відомо про таку х....
Скоріш за все, на карті Ультра виявився технічний овердрафт. Можливо, ви поповнили карту і витратили кошти, не дочекавшись проведення їх по рахунку. Альфа гасить такий овердрафт з дохідного сейфу при наявності там коштів.
У Пакетной не наказывают за теховер, кроме случая при разнице покупки не в валюте карты. Т.е., например, на зарубежных сайтах, в т.ч. Убер
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 15 кві, 2020 12:23
archvile написав: Волоdимир написав:
Пакет Ультра, у виписці по карті отаке от: "Погашення заборгованості по картковому рахунку з Доходного сейфа" Сума - 0,16гр.
Кредитних карток немає, а Ультра ніби без овердрафту.
Комусь шось відомо про таку х....
Скоріш за все, на карті Ультра виявився технічний овердрафт. Можливо, ви поповнили карту і витратили кошти, не дочекавшись проведення їх по рахунку. Альфа гасить такий овердрафт з дохідного сейфу при наявності там коштів.
На пакетных дебетках альфы платного овердрафта нет.
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Додано: Сер 15 кві, 2020 12:28
clientage написав: Shaman написав:
а почему большинство из отписавшихся не закладывается на форс-мажор, и не гасит на 1-2 дня раньше?
Патамуша ХИ-клиент на все и во все уже заложился, он -- Игрок, ему просто нуна досконально знать правила игры, возможно и неписанные
- кто такой ХИ-клиент?
- даже знание правил игры не мешает подстраховаться;)
- а если нужен адреналин - то можно и таким способом - успел, не успел, а вдруг программеры алгоритм поменяли?
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Shaman
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Додано: Сер 15 кві, 2020 12:29
Shaman написав:
а почему большинство из отписавшихся не закладывается на форс-мажор, и не гасит на 1-2 дня раньше??? много не заработаете, а влететь можно хорошо
Ну вопрос задавал я - и наверное был не корректен в формулировке: под словами "гашение", "погашена" и т.п. я понимаю не "процесс инициализации перечисления денег на кредитку", а именно "тот момент когда задолженность уже поступила на счет и погасила долг по кредитке". Мне правильно ответил clientage что необходимо "обеспечить проводку по счету" - по сути это что я понимаю под понятием "гашение". Мне такого ответа более чем достаточно, поскольку именно об этом я и спрашивал и clientage меня понял.
Ваш же вопрос, уважаемый Shaman, касается как раз "гашения" не в моем понимании, а как раз в понимании "процесса инициализации перечисления денег на кредитку", при котором от начала действия, до окончательного поступления денег на счет в погашение долга может пройти 1-2-3 а иногда и больше дней. Все зависит от способа осуществления этого "процесса". Но поскольку я всегда использую способы "гашения" (в моем понимании этого слова) которые укладываются в рамки одного рабочего дня, то я на упомянутый Вами форс-мажор не закладываю дополнительные дни. Возможно благодаря всевышнему, "влететь" как Вы пишете пока не случалось, ну а зарабатывая при этом пусть и немного, но за все время что я в грейсе (а это уже более 10 лет) по чуть-чуть набежало уже думаю немало. Впрочем я не считал. Если вдруг когда-то "влечу", то будет чем перекрыть
Мои рефералки:
- 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
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Додано: Сер 15 кві, 2020 12:31
archvile написав: Волоdимир написав:
Пакет Ультра, у виписці по карті отаке от: "Погашення заборгованості по картковому рахунку з Доходного сейфа" Сума - 0,16гр.
Кредитних карток немає, а Ультра ніби без овердрафту.
Комусь шось відомо про таку х....
Скоріш за все, на карті Ультра виявився технічний овердрафт. Можливо, ви поповнили карту і витратили кошти, не дочекавшись проведення їх по рахунку. Альфа гасить такий овердрафт з дохідного сейфу при наявності там коштів.
Напевно що це так. Я перевів 300гр на картку і відразу зробив проплату 40гр, на дох сейфі було 16коп, їх і зняли. У виписці висить 300гр в статусі "заблоковано" майже добу. Карочє 3,14***.
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Волоdимир
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Додано: Сер 15 кві, 2020 12:35
Shaman написав:
- даже знание правил игры не мешает подстраховаться;)
Посмотрите на проблему с другой стороны - банки ведь вам никогда не платят % по депо досрочно, всегда строго по сроку. И депо не возвращают Вам досрочно тоже. Хотя теоретически и у них есть штрафы за невозврат. А теперь поставьте себя на место банка (ну если хотите поставьте не себя, а меня
) - почему я не могу поступать точно так же? Соблюдая правила игры я веду себя точно так же как банк. Так зачем мне досрочно возвращать банку, привлеченный у него депозит? Чтобы не заплатить штраф, процент? Ну так я все верну ему вовремя - как и договаривались
Мои рефералки:
- 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
- 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
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Flamingo
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Додано: Сер 15 кві, 2020 12:47
Flamingo написав: Shaman написав:
а почему большинство из отписавшихся не закладывается на форс-мажор, и не гасит на 1-2 дня раньше??? много не заработаете, а влететь можно хорошо
Ну вопрос задавал я - и наверное был не корректен в формулировке: под словами "гашение", "погашена" и т.п. я понимаю не "процесс инициализации перечисления денег на кредитку", а именно "тот момент когда задолженность уже поступила на счет и погасила долг по кредитке". Мне правильно ответил clientage что необходимо "обеспечить проводку по счету" - по сути это что я понимаю под понятием "гашение". Мне такого ответа более чем достаточно, поскольку именно об этом я и спрашивал и clientage меня понял.
Ваш же вопрос, уважаемый Shaman, касается как раз "гашения" не в моем понимании, а как раз в понимании "процесса инициализации перечисления денег на кредитку", при котором от начала действия, до окончательного поступления денег на счет в погашение долга может пройти 1-2-3 а иногда и больше дней. Все зависит от способа осуществления этого "процесса". Но поскольку я всегда использую способы "гашения" (в моем понимании этого слова) которые укладываются в рамки одного рабочего дня, то я на упомянутый Вами форс-мажор не закладываю дополнительные дни. Возможно благодаря всевышнему, "влететь" как Вы пишете пока не случалось, ну а зарабатывая при этом пусть и немного, но за все время что я в грейсе (а это уже более 10 лет) по чуть-чуть набежало уже думаю немало. Впрочем я не считал. Если вдруг когда-то "влечу", то будет чем перекрыть
вопрос был не лично к Вам, а к сообществу;) если одни рабочий день, то когда РД попадает на выходные это делается раньше?
% доход за 1-2 дня в любом случае это немного, даже в течение нескольких лет, попасть можно на % за весь грейс-период - выбор каждого - риск/доходность;)
за мой опыт (лет 20), правда это касается корпоративных финансов, было все - и деньги не дошли, и деньги зависли, и банк требует дополнительные документы, и свет вырубали, и кабель провайдеру рвали, да и просто иногда забываешь - если сильно голова забита. Вариантов форс-мажора много. Хотя для частника - два канала комп/телефон, опять же если не кеш.
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Shaman
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