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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8444844584468447

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1028
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
208
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
175
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
168
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
195
Всього голосів : 1028
Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 12:49

  Flamingo написав:
  Shaman написав:- даже знание правил игры не мешает подстраховаться;)

Посмотрите на проблему с другой стороны - банки ведь вам никогда не платят % по депо досрочно, всегда строго по сроку. И депо не возвращают Вам досрочно тоже. Хотя теоретически и у них есть штрафы за невозврат. А теперь поставьте себя на место банка (ну если хотите поставьте не себя, а меня ;)) - почему я не могу поступать точно так же? Соблюдая правила игры я веду себя точно так же как банк. Так зачем мне досрочно возвращать банку, привлеченный у него депозит? Чтобы не заплатить штраф, процент? Ну так я все верну ему вовремя - как и договаривались ;)


разница в том, что штраф за несвоевременный возврат депо вряд ли кто-то с банка будет взыскивать, а вот свои %, пени и штрафы банк насчитает вовремя - мы изначально в неравных условиях :D
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 13:03

Товарищи, а куда дели оформление депозита "Мій депозит" из МАБа?
Что я пропустил? о_0
https://a-bank.com.ua/t?a=4WE9KK10E3Y0 +50 грн карта "Зелена" А-Банка
Driver
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 13:16

  Shaman написав:
  Stringer написав:
  prodigy написав:
гашу за 2 дня до РД, имел счастье погасить за 1 день, насчитали больше 800грн овердравта...
в отделении сказали -"странно", но советовали погасить :roll:
погасил и закрыл карту ( максимум готівка)

по другой максимке(кредитка)-гашу минимум за 1-2 дня (с єтой банкой все ясно, не хочется кормить их за зря)

Детский сад, младшая группа, какой ещё к чертям овердрафт?
В максимум готовки нет льготного периода в принципе


там % за кредит, если не успел к РД погасить, то выкатят еще и комиссию - комиссия может оказаться больше %

Отож, там человек задаёт взрослые вопросы, а ему в ответ ниачом - как гасил?что значит за день?
Может он за день до рд волов в телегу запрягает, которые потом везут его три дня до кешина
Stringer
 
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  #<1 ... 8444844584468447
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