Flamingo написав:

Shaman написав: - даже знание правил игры не мешает подстраховаться;) - даже знание правил игры не мешает подстраховаться;)

Посмотрите на проблему с другой стороны - банки ведь вам никогда не платят % по депо досрочно, всегда строго по сроку. И депо не возвращают Вам досрочно тоже. Хотя теоретически и у них есть штрафы за невозврат. А теперь поставьте себя на место банка (ну если хотите поставьте не себя, а меня) - почему я не могу поступать точно так же? Соблюдая правила игры я веду себя точно так же как банк. Так зачем мне досрочно возвращать банку, привлеченный у него депозит? Чтобы не заплатить штраф, процент? Ну так я все верну ему вовремя - как и договаривались