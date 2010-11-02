Shaman написав:- даже знание правил игры не мешает подстраховаться;)
Посмотрите на проблему с другой стороны - банки ведь вам никогда не платят % по депо досрочно, всегда строго по сроку. И депо не возвращают Вам досрочно тоже. Хотя теоретически и у них есть штрафы за невозврат. А теперь поставьте себя на место банка (ну если хотите поставьте не себя, а меня ) - почему я не могу поступать точно так же? Соблюдая правила игры я веду себя точно так же как банк. Так зачем мне досрочно возвращать банку, привлеченный у него депозит? Чтобы не заплатить штраф, процент? Ну так я все верну ему вовремя - как и договаривались
разница в том, что штраф за несвоевременный возврат депо вряд ли кто-то с банка будет взыскивать, а вот свои %, пени и штрафы банк насчитает вовремя - мы изначально в неравных условиях
prodigy написав: гашу за 2 дня до РД, имел счастье погасить за 1 день, насчитали больше 800грн овердравта... в отделении сказали -"странно", но советовали погасить погасил и закрыл карту ( максимум готівка)
по другой максимке(кредитка)-гашу минимум за 1-2 дня (с єтой банкой все ясно, не хочется кормить их за зря)
Детский сад, младшая группа, какой ещё к чертям овердрафт? В максимум готовки нет льготного периода в принципе
там % за кредит, если не успел к РД погасить, то выкатят еще и комиссию - комиссия может оказаться больше %
Отож, там человек задаёт взрослые вопросы, а ему в ответ ниачом - как гасил?что значит за день? Может он за день до рд волов в телегу запрягает, которые потом везут его три дня до кешина
Вам точно нужно в день РД, обеспечить проводку по счету
а почему большинство из отписавшихся не закладывается на форс-мажор, и не гасит на 1-2 дня раньше??? много не заработаете, а влететь можно хорошо
тем более, что никто не сделал акцент, а кто как гасится: если через терминал Альфы - то день в день, если СЭП - то в выходной день не получится если через сторонние терминалы, то тут же писали, что это несколько дней и т.д.
Каждый для себя вырабатывает что важнее, я тоже обычно за день погашаю, но большие суммы, на десятки тысяч, тоже иногда придерживаю до последнего, хотя мне эти пара лишних гривен погоды не делают конечно