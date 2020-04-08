Sergion написав:ПОдскажите, в понедельник (праздник) у банка работа как на выхондых или как в рабочий день? По проводкам
Присоединяюсь к вопросу
Включаем логику - если в понедельник 20.04.2020 НБУ не работает - значит и СЭП не работает, отчетность (ежедневный баланс) не формируется и в НБУ не отсылается значит все банки (и Альфа тоже) работают по режиму ВЫХОДНОГО дня
Почему тогда по вашей логике при пополнении карты с карты другого банка пишет "Платіж буде здійснений 20.04.2020" ?
Sergion написав:Почему тогда по вашей логике при пополнении карты с карты другого банка пишет "Платіж буде здійснений 20.04.2020" ?
Кто пишет? МАБ? Так оно часто пишет такое, что не соответствует действительности - например пишет что кредитку надо загасить за 3-5 дней до реального срока. Применительно к данному случаю, полагаю, что просто в шаблоне, разработанном смузохлёбами, календарь не учитывает поправки на праздники и лепит текст чисто по принципу "20-е понедельник? значит пишем 20е" Повторяю - 20.04.2020 - официально не рабочий день в Украине. По регламенту который НБУ доводит до банков по таким дням предусматривается что баланс не составляется, все операции, проведенные в такие дни, проводятся по счетам следующим РАБОЧИМ днем и отражаются в балансе СЛЕДУЮЩЕГО рабочего дня. Как-то так...
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Кто-то может сказать, как выглядит смс от Альфа-банка? Получил вчера загадочное сообщение с кодом авторизации
Дело в том, что несколько лет назад пытался оформить кредитную карту в Альфа-банке, но получил отказ. Бодался с сотрудниками в чате, но такое впечатление, что общался с Мишей Добкиным в его бытность мэром Харькова - сотрудник ничего внятно сказать не смог (не смогла).
yuriyyerin написав:Кто-то может сказать, как выглядит смс от Альфа-банка? Получил вчера загадочное сообщение с кодом авторизации
Дело в том, что несколько лет назад пытался оформить кредитную карту в Альфа-банке, но получил отказ. Бодался с сотрудниками в чате, но такое впечатление, что общался с Мишей Добкиным в его бытность мэром Харькова - сотрудник ничего внятно сказать не смог (не смогла).
СМС сообщения выглядят как (при попытки зайти в веб версию МАБ): 1234 kod pidtverdzhennya avtoryzatsii