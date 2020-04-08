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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8454845584568457

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1028
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
208
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
175
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
168
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1028
Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2020 22:47

  Flamingo написав:
  2XL написав:
Sergion написав:ПОдскажите, в понедельник (праздник) у банка работа как на выхондых или как в рабочий день?
По проводкам
Присоединяюсь к вопросу

Включаем логику - если в понедельник 20.04.2020 НБУ не работает - значит и СЭП не работает, отчетность (ежедневный баланс) не формируется и в НБУ не отсылается значит все банки (и Альфа тоже) работают по режиму ВЫХОДНОГО дня

Почему тогда по вашей логике при пополнении карты с карты другого банка пишет "Платіж буде здійснений 20.04.2020" ?
Sergion
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2020 22:53

Re: Альфа-Банк

  Sergion написав:Почему тогда по вашей логике при пополнении карты с карты другого банка пишет "Платіж буде здійснений 20.04.2020" ?

Кто пишет? МАБ? Так оно часто пишет такое, что не соответствует действительности - например пишет что кредитку надо загасить за 3-5 дней до реального срока. Применительно к данному случаю, полагаю, что просто в шаблоне, разработанном смузохлёбами, календарь не учитывает поправки на праздники и лепит текст чисто по принципу "20-е понедельник? значит пишем 20е"
Повторяю - 20.04.2020 - официально не рабочий день в Украине. По регламенту который НБУ доводит до банков по таким дням предусматривается что баланс не составляется, все операции, проведенные в такие дни, проводятся по счетам следующим РАБОЧИМ днем и отражаются в балансе СЛЕДУЮЩЕГО рабочего дня. Как-то так...
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Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2020 23:22

Кто-то может сказать, как выглядит смс от Альфа-банка?
Получил вчера загадочное сообщение с кодом авторизации


Зображення

Дело в том, что несколько лет назад пытался оформить кредитную карту в Альфа-банке, но получил отказ. Бодался с сотрудниками в чате, но такое впечатление, что общался с Мишей Добкиным в его бытность мэром Харькова - сотрудник ничего внятно сказать не смог (не смогла).
yuriyyerin
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Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 07:56

  yuriyyerin написав:Кто-то может сказать, как выглядит смс от Альфа-банка?
Получил вчера загадочное сообщение с кодом авторизации


Зображення

Дело в том, что несколько лет назад пытался оформить кредитную карту в Альфа-банке, но получил отказ. Бодался с сотрудниками в чате, но такое впечатление, что общался с Мишей Добкиным в его бытность мэром Харькова - сотрудник ничего внятно сказать не смог (не смогла).


СМС сообщения выглядят как (при попытки зайти в веб версию МАБ):
1234 kod pidtverdzhennya avtoryzatsii
vpchelko
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Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 23:20

Re: Альфа-Банк

Добрый вечер! кто в последнее время снимал валюту - осталась та же схема, топать в отделение заказывать? или можно оставлять заявку горячей линиии?
Arien
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 00:45

yuriyyerin
Да, это СМСка для входа в МАБ, которая является вторым уровнем авторизации. Т.е вы или кто-то другой уже правильно ввели логин и пароль
AVF
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 02:24

  AVF написав:yuriyyerin
Да, это СМСка для входа в МАБ, которая является вторым уровнем авторизации. Т.е вы или кто-то другой уже правильно ввели логин и пароль


Спасибо за ответ.
Только я не являюсь их клиентом и никогда не был. Занятно.
yuriyyerin
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 03:05

  yuriyyerin написав:
  AVF написав:yuriyyerin
Да, это СМСка для входа в МАБ, которая является вторым уровнем авторизации. Т.е вы или кто-то другой уже правильно ввели логин и пароль


Спасибо за ответ.
Только я не являюсь их клиентом и никогда не был. Занятно.


это вам карту не дали. но в базе вы есть.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 07:25

  Arien написав:Добрый вечер! кто в последнее время снимал валюту - осталась та же схема, топать в отделение заказывать? или можно оставлять заявку горячей линиии?

Присоединюсь к вопросу.
Дополню: по своему опыту, скажите: сложнее/проще брать евро?
Искатель
 
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