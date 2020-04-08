Была в банке где-то неделю назад, карту нужно было забрать. Спросила могу ли я снять доллары, евро. Уточнили по наличию и выдали без предварительного заказа и заявок на горячей линии. Но сумма у меня была небольшая, по 1000.
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Додано: Нед 19 кві, 2020 14:02
Была в банке где-то неделю назад, карту нужно было забрать. Спросила могу ли я снять доллары, евро. Уточнили по наличию и выдали без предварительного заказа и заявок на горячей линии. Но сумма у меня была небольшая, по 1000.
Додано: Нед 19 кві, 2020 15:48
Попадалось в этой ветке сообщение,что в портмоне покупка поездок на киевсмарткарту проходит с кодом жд билетов 4111,выбрала этот код для льготных орехов.Сегодня пополнила,фигушки-код 4212 вылез.И никаких Кешью вообще:(
Додано: Нед 19 кві, 2020 15:55
Re: Альфа-Банк
Не пам'ятаю про портмоне. Наче була мова лише про сині термінали на станціях метро, де можна поповнити смарткарту банківською картою.
Додано: Нед 19 кві, 2020 16:23
stryzhko в синих был код автобусных поездок
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