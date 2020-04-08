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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8455845684578458

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1028
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
208
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
175
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
168
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1028
Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 14:02

  Искатель написав:
  Arien написав:Добрый вечер! кто в последнее время снимал валюту - осталась та же схема, топать в отделение заказывать? или можно оставлять заявку горячей линиии?

Присоединюсь к вопросу.
Дополню: по своему опыту, скажите: сложнее/проще брать евро?


Была в банке где-то неделю назад, карту нужно было забрать. Спросила могу ли я снять доллары, евро. Уточнили по наличию и выдали без предварительного заказа и заявок на горячей линии. Но сумма у меня была небольшая, по 1000.
taya77
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 15:48

Попадалось в этой ветке сообщение,что в портмоне покупка поездок на киевсмарткарту проходит с кодом жд билетов 4111,выбрала этот код для льготных орехов.Сегодня пополнила,фигушки-код 4212 вылез.И никаких Кешью вообще:(
Tat_888
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 15:55

Re: Альфа-Банк

Tat_888 написав:Попадалось в этой ветке сообщение,что в портмоне покупка поездок на киевсмарткарту проходит с кодом жд билетов 4111,

Не пам'ятаю про портмоне. Наче була мова лише про сині термінали на станціях метро, де можна поповнити смарткарту банківською картою.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 16:23

stryzhko в синих был код автобусных поездок
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбека комунал и онлайн и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 971
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  #<1 ... 8455845684578458
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