Была в банке где-то неделю назад, карту нужно было забрать. Спросила могу ли я снять доллары, евро. Уточнили по наличию и выдали без предварительного заказа и заявок на горячей линии. Но сумма у меня была небольшая, по 1000.
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Додано: Нед 19 кві, 2020 14:02
Была в банке где-то неделю назад, карту нужно было забрать. Спросила могу ли я снять доллары, евро. Уточнили по наличию и выдали без предварительного заказа и заявок на горячей линии. Но сумма у меня была небольшая, по 1000.
Додано: Нед 19 кві, 2020 15:48
Попадалось в этой ветке сообщение,что в портмоне покупка поездок на киевсмарткарту проходит с кодом жд билетов 4111,выбрала этот код для льготных орехов.Сегодня пополнила,фигушки-код 4212 вылез.И никаких Кешью вообще:(
Додано: Нед 19 кві, 2020 15:55
Re: Альфа-Банк
Не пам'ятаю про портмоне. Наче була мова лише про сині термінали на станціях метро, де можна поповнити смарткарту банківською картою.
Додано: Нед 19 кві, 2020 16:23
stryzhko в синих был код автобусных поездок
Додано: Нед 19 кві, 2020 19:02
7 марта я об этом писал
видимо, исправились, остается синий автомат
Додано: Нед 19 кві, 2020 19:55
При поповненні киівсмарткард через мобільний застосунок Портмоне буде МСС 4111. Якщо через веб сайт Портмоне, тоді буде як у вас. Щойно спробував через моб. застосунок - все ок
Pokupka PORTMONE.COM*P.TRANS, Kyiv MCC:4111
Залізничні каси
Додано: Нед 19 кві, 2020 20:11
Re: Альфа-Банк
Альфа снова накосячила в списаниях за покупки 17 числа, пошли 16 с задвоением и другими суммами.
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Додано: Нед 19 кві, 2020 23:04
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