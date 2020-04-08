У цій темі читав щодо таких прецедентів. Бажаного ефекту не буде. Писали, що після першої РД ефект буде потрібний
Альфа очень часто меняет правила игры.
Например, раньше страховки включались после перевыпуска карты, потом переиграли и, если страховки отключил, то даже при перевыпуске они не подключались уже, потом снова переиграли одна из страховок может подключиться...
Когда сделали перевыпуск карты, то состояния страховок ещё действует старые. А после РД включае(ю)тся и меняется тариф
Если успеть к(в) РД вывести карту в 0, то ничего не снимут и страховку(и) после можно отключить.
А пока до РД надо перейти на PUSH для перевыпущенной карты.