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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8457845884598460

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1028
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
209
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
168
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1028
Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 12:39

Re: Альфа-Банк

  lov2108 написав:А якщо одразу після активації відключити страхування ?
У цій темі читав щодо таких прецедентів. Бажаного ефекту не буде. Писали, що після першої РД ефект буде потрібний :)

  Striker написав:Я знал, что при перевыпуске нужно заново отключать страховки, но не знал, что по другому принципу.
Альфа очень часто меняет правила игры.
Например, раньше страховки включались после перевыпуска карты, потом переиграли и, если страховки отключил, то даже при перевыпуске они не подключались уже, потом снова переиграли одна из страховок может подключиться... :D

Когда сделали перевыпуск карты, то состояния страховок ещё действует старые. А после РД включае(ю)тся и меняется тариф :)
Если успеть к(в) РД вывести карту в 0, то ничего не снимут и страховку(и) после можно отключить.

А пока до РД надо перейти на PUSH для перевыпущенной карты.
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 18:48

Re: Альфа-Банк

кто в курсе, альфа по кредитным картам сейчас каникулы какие то предоставляет, как идеа банк допустим?
QiX
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 19:10

Re: Альфа-Банк

QiX написав:кто в курсе, альфа по кредитным картам сейчас каникулы какие то предоставляет, как идеа банк допустим?
Так, наче звільняє від обов'язкового платежу й пені, як і решта банків Можливо й не по всим картам. Але відсотки звичайно будуть нараховані згідно процентної ставки по договору за увесь період.
stryzhko
 
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