pharus написав:

Vorlon написав: В "Лёгкой рассрочке" никогда никакой комиссии не было! Не путайте с обычной рассрочкой



Бегло посмотрел несколько предложений (например, дорогие ноутбуки) - везде, где была рассрочка и от Моно, и от Альфы - у Альфы срок в 2-3 раза был больше! Это мегакруто В "Лёгкой рассрочке" никогда никакой комиссии не было! Не путайте с обычной рассрочкойБегло посмотрел несколько предложений (например, дорогие ноутбуки) - везде, где была рассрочка и от Моно, и от Альфы - у Альфы срок в 2-3 раза был больше! Это мегакруто

Оно-то круто - в теории, но сделано через... хз шо. Выбрал товар, "Купить в кредит" там опция "Легкая рассрочка от Альфа банка", оплатил картой Альфы (Максимка, за счет кредитных >1k) и.... пришло смс с предложением обычной рассрочки с комисомИли там еще пару кругов надо пинать горячку, чтобы получить именно легкую рассрочку без комиса?Пришлось таки попинать, главный итог - ничего в квалификации горячки не изменилось т.н. "поддержка" не различает обычную рассрочку от легкой, начинает втирать, что смс с предложением обычной рассрочкии есть та самая "легкая" рассрочка, "переходите по ссылке из смс, выбирайте другой срок вместо 24 мес., и все будет хорошо"А вот реальное открытие дня для меня - оказывается, лёгкая рассрочка клиенту не положена, если в магазинах-партнерах ты зарегистрирован по другому номеру телефона (не финансовому). Отаке