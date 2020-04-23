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Альфа-Банк
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Додано: Чет 23 кві, 2020 22:08
mephala написав:
ОфПреду
Предложение на рассрочку действует в течении двух недель? Правильно же я помню?
А две недели откуда считаются - от даты покупки или от даты распределения по счету этой покупки?
в смс о рассрочке указывается дата, до которой можно отправить запрос
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Додано: Чет 23 кві, 2020 22:19
pharus написав: Vorlon написав:
В "Лёгкой рассрочке" никогда никакой комиссии не было! Не путайте с обычной рассрочкой
Бегло посмотрел несколько предложений (например, дорогие ноутбуки) - везде, где была рассрочка и от Моно, и от Альфы - у Альфы срок в 2-3 раза был больше! Это мегакруто
Оно-то круто - в теории, но сделано через... хз шо. Выбрал товар, "Купить в кредит" там опция "Легкая рассрочка от Альфа банка", оплатил картой Альфы (Максимка, за счет кредитных >1k) и.... пришло смс с предложением обычной рассрочки с комисом
Или там еще пару кругов надо пинать горячку, чтобы получить именно легкую рассрочку без комиса?
Пришлось таки попинать, главный итог - ничего в квалификации горячки не изменилось т.н. "поддержка" не различает обычную рассрочку от легкой, начинает втирать, что смс с предложением обычной рассрочки с ежемесячной комиссией
и есть та самая "легкая" рассрочка, "переходите по ссылке из смс, выбирайте другой срок вместо 24 мес., и все будет хорошо"
А вот реальное открытие дня для меня - оказывается, лёгкая рассрочка клиенту не положена, если в магазинах-партнерах ты зарегистрирован по другому номеру телефона (не финансовому). Отаке
насчет телефона ничего не скажу, но мой финансовый телефон точно не зарегистрирован в магазине
когда оформляется Легкая рассрочка, то все подтверждения делаются ДО оплаты картой - т.е. вначале запрос, подтверждение по СМС и только потом магазин выбивает чек, но уже постфактум.
если этого нет, то оплата пройдет как обычная - и по обычной процедуре
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Shaman
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Додано: Чет 23 кві, 2020 22:29
Shaman написав:
насчет телефона ничего не скажу, но мой финансовый телефон точно не зарегистрирован в магазине
когда оформляется Легкая рассрочка, то все подтверждения делаются ДО оплаты картой - т.е. вначале запрос, подтверждение по СМС и только потом магазин выбивает чек, но уже постфактум.
если этого нет, то оплата пройдет как обычная - и по обычной процедуре
А как это делается при онлайн-оплате на сайте инет-магаза?
Где/када там видно, шо сработала Легкая Рассрочка?
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 23 кві, 2020 22:34
clientage написав: Shaman написав:
насчет телефона ничего не скажу, но мой финансовый телефон точно не зарегистрирован в магазине
когда оформляется Легкая рассрочка, то все подтверждения делаются ДО оплаты картой - т.е. вначале запрос, подтверждение по СМС и только потом магазин выбивает чек, но уже постфактум.
если этого нет, то оплата пройдет как обычная - и по обычной процедуре
А как это делается при онлайн-оплате на сайте инет-магаза?
Где/када там видно, шо сработала Легкая Рассрочка?
это я оффлайновую процедуру описал.
если вопрос был про онлайн, то еще не тестил, сорри
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Додано: Чет 23 кві, 2020 22:51
Shaman написав: pharus написав: Vorlon написав:
В "Лёгкой рассрочке" никогда никакой комиссии не было! Не путайте с обычной рассрочкой
Бегло посмотрел несколько предложений (например, дорогие ноутбуки) - везде, где была рассрочка и от Моно, и от Альфы - у Альфы срок в 2-3 раза был больше! Это мегакруто
Оно-то круто - в теории, но сделано через... хз шо. Выбрал товар, "Купить в кредит" там опция "Легкая рассрочка от Альфа банка", оплатил картой Альфы (Максимка, за счет кредитных >1k) и.... пришло смс с предложением обычной рассрочки с комисом
Или там еще пару кругов надо пинать горячку, чтобы получить именно легкую рассрочку без комиса?
... UPD: Пришлось таки попинать, главный итог - ничего в квалификации горячки не изменилось т.н. "поддержка" не различает обычную рассрочку от легкой, начинает втирать, что смс с предложением обычной рассрочки с ежемесячной комиссией
и есть та самая "легкая" рассрочка, "переходите по ссылке из смс, выбирайте другой срок вместо 24 мес., и все будет хорошо"
А вот реальное открытие дня для меня - оказывается, лёгкая рассрочка клиенту не положена, если в магазинах-партнерах ты зарегистрирован по другому номеру телефона (не финансовому). Отаке
насчет телефона ничего не скажу, но мой финансовый телефон точно не зарегистрирован в магазине
когда оформляется Легкая рассрочка, то все подтверждения делаются ДО оплаты картой - т.е. вначале запрос, подтверждение по СМС и только потом магазин выбивает чек, но уже постфактум.
если этого нет, то оплата пройдет как обычная - и по обычной процедуре
В моем случае была онлайн-покупка. Скорее всего, причина была в добавлении к товару допгарантии - хоть она и добавляется к заказу одной строкой на карточке основного товара, помеченного ярлыком "Легкая рассрочка Альфы", но для системы является отдельной товарной позицией на которую ЛР не предлагают из-за ее стоимости, и вот из-за этих нескольких сот гривен допгарантии вся корзина вылетает в обычную процедуру покупки.
В итоге, как и с Кешью (на фсё КБ 0,5%
ага), простое сделали сложным - и не положи в корзину лишнего, и финномер засвети в магазе, всё как обычно в этой красной тренажёрке для извилин
Востаннє редагувалось pharus
в Чет 23 кві, 2020 23:02, всього редагувалось 1 раз.
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
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Додано: Чет 23 кві, 2020 22:57
Alfa_Bank написав:
Добрый день. Сейчас потороплю изменения
Кстати, Alfa_Bank
, как там с "поторопленными"?
Не прошло и полгода...
Второй раз как уже
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
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Додано: Чет 23 кві, 2020 23:07
Skiw написав:
неделю назад оплачивал в НП доставку с наложкой из небольшого инет магазина.
- Наложка - MCC 6012 - Финансовые институты – торговля и услуги.
- Услуги НП - MCC 4214 - Агентства по автотранспортным перевозкам, местные/дальние автогрузоперевозки, компании по переезду и хранению, местная доставка.
ПОС Ощадовский.
В июне 2019 оплата покупки через олх-доставку: стоимость покупки списана как "перевод"с MCC 6012, стоимость доставки- "покупка" MCC 4215.
Сегодня на НП оплачивала отправку через терминал -код 4214 (терминал Ощада, если что)
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Додано: Чет 23 кві, 2020 23:48
pharus написав:
В моем случае была онлайн-покупка. Скорее всего, причина была в добавлении к товару допгарантии - хоть она и добавляется к заказу одной строкой на карточке основного товара, помеченного ярлыком "Легкая рассрочка Альфы", но для системы является отдельной товарной позицией на которую ЛР не предлагают из-за ее стоимости, и вот из-за этих нескольких сот гривен допгарантии вся корзина вылетает в обычную процедуру покупки.
В итоге, как и с Кешью (на фсё КБ 0,5%
ага), простое сделали сложным - и не положи в корзину лишнего, и финномер засвети в магазе, всё как обычно в этой красной тренажёрке для извилин
Кстати, был и один приятный момент - онлайн заказ в Розетке (МСС 5399) прошел по ореховой категории "Алибаба и др." с КБ 5%, в отличие от Комфи (МСС 5722), заказ в котором прошел по категории "Техника" с КБ 2%
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
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