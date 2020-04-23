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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8465846684678468

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1028
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
209
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
168
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1028
Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 22:08

  mephala написав:ОфПреду

Предложение на рассрочку действует в течении двух недель? Правильно же я помню?
А две недели откуда считаются - от даты покупки или от даты распределения по счету этой покупки?


в смс о рассрочке указывается дата, до которой можно отправить запрос
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 22:19

  pharus написав:
  Vorlon написав:В "Лёгкой рассрочке" никогда никакой комиссии не было! Не путайте с обычной рассрочкой ;)

Бегло посмотрел несколько предложений (например, дорогие ноутбуки) - везде, где была рассрочка и от Моно, и от Альфы - у Альфы срок в 2-3 раза был больше! Это мегакруто 8)

Оно-то круто - в теории, но сделано через... хз шо. Выбрал товар, "Купить в кредит" там опция "Легкая рассрочка от Альфа банка", оплатил картой Альфы (Максимка, за счет кредитных >1k) и.... пришло смс с предложением обычной рассрочки с комисом :x
Или там еще пару кругов надо пинать горячку, чтобы получить именно легкую рассрочку без комиса?
Пришлось таки попинать, главный итог - ничего в квалификации горячки не изменилось т.н. "поддержка" не различает обычную рассрочку от легкой, начинает втирать, что смс с предложением обычной рассрочки с ежемесячной комиссией и есть та самая "легкая" рассрочка, "переходите по ссылке из смс, выбирайте другой срок вместо 24 мес., и все будет хорошо" :mrgreen:
А вот реальное открытие дня для меня - оказывается, лёгкая рассрочка клиенту не положена, если в магазинах-партнерах ты зарегистрирован по другому номеру телефона (не финансовому). Отаке :x


насчет телефона ничего не скажу, но мой финансовый телефон точно не зарегистрирован в магазине
когда оформляется Легкая рассрочка, то все подтверждения делаются ДО оплаты картой - т.е. вначале запрос, подтверждение по СМС и только потом магазин выбивает чек, но уже постфактум.
если этого нет, то оплата пройдет как обычная - и по обычной процедуре
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 22:29

Re: Альфа-Банк

  Shaman написав:насчет телефона ничего не скажу, но мой финансовый телефон точно не зарегистрирован в магазине
когда оформляется Легкая рассрочка, то все подтверждения делаются ДО оплаты картой - т.е. вначале запрос, подтверждение по СМС и только потом магазин выбивает чек, но уже постфактум.
если этого нет, то оплата пройдет как обычная - и по обычной процедуре

А как это делается при онлайн-оплате на сайте инет-магаза?
Где/када там видно, шо сработала Легкая Рассрочка?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 22:34

  clientage написав:
  Shaman написав:насчет телефона ничего не скажу, но мой финансовый телефон точно не зарегистрирован в магазине
когда оформляется Легкая рассрочка, то все подтверждения делаются ДО оплаты картой - т.е. вначале запрос, подтверждение по СМС и только потом магазин выбивает чек, но уже постфактум.
если этого нет, то оплата пройдет как обычная - и по обычной процедуре

А как это делается при онлайн-оплате на сайте инет-магаза?
Где/када там видно, шо сработала Легкая Рассрочка?


это я оффлайновую процедуру описал.
если вопрос был про онлайн, то еще не тестил, сорри :oops:
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 22:51

  Shaman написав:
  pharus написав:
  Vorlon написав:В "Лёгкой рассрочке" никогда никакой комиссии не было! Не путайте с обычной рассрочкой
Бегло посмотрел несколько предложений (например, дорогие ноутбуки) - везде, где была рассрочка и от Моно, и от Альфы - у Альфы срок в 2-3 раза был больше! Это мегакруто 8)

Оно-то круто - в теории, но сделано через... хз шо. Выбрал товар, "Купить в кредит" там опция "Легкая рассрочка от Альфа банка", оплатил картой Альфы (Максимка, за счет кредитных >1k) и.... пришло смс с предложением обычной рассрочки с комисом :x
Или там еще пару кругов надо пинать горячку, чтобы получить именно легкую рассрочку без комиса?
... UPD: Пришлось таки попинать, главный итог - ничего в квалификации горячки не изменилось т.н. "поддержка" не различает обычную рассрочку от легкой, начинает втирать, что смс с предложением обычной рассрочки с ежемесячной комиссией и есть та самая "легкая" рассрочка, "переходите по ссылке из смс, выбирайте другой срок вместо 24 мес., и все будет хорошо" :mrgreen:
А вот реальное открытие дня для меня - оказывается, лёгкая рассрочка клиенту не положена, если в магазинах-партнерах ты зарегистрирован по другому номеру телефона (не финансовому). Отаке :x


насчет телефона ничего не скажу, но мой финансовый телефон точно не зарегистрирован в магазине
когда оформляется Легкая рассрочка, то все подтверждения делаются ДО оплаты картой - т.е. вначале запрос, подтверждение по СМС и только потом магазин выбивает чек, но уже постфактум.
если этого нет, то оплата пройдет как обычная - и по обычной процедуре

В моем случае была онлайн-покупка. Скорее всего, причина была в добавлении к товару допгарантии - хоть она и добавляется к заказу одной строкой на карточке основного товара, помеченного ярлыком "Легкая рассрочка Альфы", но для системы является отдельной товарной позицией на которую ЛР не предлагают из-за ее стоимости, и вот из-за этих нескольких сот гривен допгарантии вся корзина вылетает в обычную процедуру покупки.

В итоге, как и с Кешью (на фсё КБ 0,5% ага), простое сделали сложным - и не положи в корзину лишнего, и финномер засвети в магазе, всё как обычно в этой красной тренажёрке для извилин :mrgreen:
Востаннє редагувалось pharus в Чет 23 кві, 2020 23:02, всього редагувалось 1 раз.
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
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Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 22:57

  Alfa_Bank написав:
  pharus написав:Сейчас Вам пообещают, что проверят, передадут куда выше, и.... реально забьют на эти мелочи жизни. Не царское это дело, такова традиция! Полгода назад точно так же носом тыкал в нестыковки и введение клиента в заблуждение, но воз и ныне там :evil: :

Добрый день. Сейчас потороплю изменения :oops:

Кстати, Alfa_Bank, как там с "поторопленными"?
Не прошло и полгода...
Второй раз как уже
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
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Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 23:07

  Skiw написав:неделю назад оплачивал в НП доставку с наложкой из небольшого инет магазина.
- Наложка - MCC 6012 - Финансовые институты – торговля и услуги.
- Услуги НП - MCC 4214 - Агентства по автотранспортным перевозкам, местные/дальние автогрузоперевозки, компании по переезду и хранению, местная доставка.

ПОС Ощадовский.

В июне 2019 оплата покупки через олх-доставку: стоимость покупки списана как "перевод"с MCC 6012, стоимость доставки- "покупка" MCC 4215.
Сегодня на НП оплачивала отправку через терминал -код 4214 (терминал Ощада, если что)
Tat_888
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Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 23:48

  pharus написав:В моем случае была онлайн-покупка. Скорее всего, причина была в добавлении к товару допгарантии - хоть она и добавляется к заказу одной строкой на карточке основного товара, помеченного ярлыком "Легкая рассрочка Альфы", но для системы является отдельной товарной позицией на которую ЛР не предлагают из-за ее стоимости, и вот из-за этих нескольких сот гривен допгарантии вся корзина вылетает в обычную процедуру покупки.

В итоге, как и с Кешью (на фсё КБ 0,5% ага), простое сделали сложным - и не положи в корзину лишнего, и финномер засвети в магазе, всё как обычно в этой красной тренажёрке для извилин :mrgreen:

Кстати, был и один приятный момент - онлайн заказ в Розетке (МСС 5399) прошел по ореховой категории "Алибаба и др." с КБ 5%, в отличие от Комфи (МСС 5722), заказ в котором прошел по категории "Техника" с КБ 2%
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
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