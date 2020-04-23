RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8467846884698470

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1028
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
209
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
168
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1028
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 17:55

Re: Альфа-Банк

  Vorlon написав:Все мобильное приложение обновили? Я в шоке, приятном

А Назначение платежа в сохраненных шаблонах видно?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 31110
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2482 раз.
Подякували: 3628 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 18:10

clientage
Да!
Vorlon
 
Повідомлень: 8232
З нами з: 14.06.13
Подякував: 403 раз.
Подякували: 835 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8467846884698470
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Альянс 1 ... 92, 93, 94
myseopochta » П'ят 20 січ, 2017 02:36
932 125694
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 кві, 2020 18:40
Aps
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4013, 4014, 4015
Модератор » Сер 18 бер, 2009 14:56
40140 4870465
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 кві, 2020 18:13
clientage
ОТП БАНК 1 ... 641, 642, 643
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 14:48
6428 1447413
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 кві, 2020 01:23
uaprofi

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Альянс (933)
24.04.2020 18:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.