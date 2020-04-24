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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8468846984708471>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1028
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
209
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
169
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
280
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1028
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 17:55

Re: Альфа-Банк

  Vorlon написав:Все мобильное приложение обновили? Я в шоке, приятном

А Назначение платежа в сохраненных шаблонах видно?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 18:10

clientage
Да!
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 18:51

В обновлении написано, что теперь можно получить акцепт по оформленным депозитам.
А где это в приложении реализовано, искал но не нашел :?:
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 20:19

Если гасить пимпой с другого банка, то проводка по счёту в этот же день? Или это тот же самый п2п?
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Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 20:23

Re: Альфа-Банк

П2П.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 20:50

Тогда вопрос. Чем гасить в последний день - пимпой или СЭПом?
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  • +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank http://lx4.me/c/vpS6teus
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Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 21:03

Re: Альфа-Банк

СЕПом і тільки СЕПом.
Кочевник
 
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З нами з: 16.02.17
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 21:09

Re: Альфа-Банк

Кочевник написав:СЕПом і тільки СЕПом.
А Р2Р на дебитку и погасить внутри банка?
Или Р2Р на дебитку, затем Ощадник и снять на кредитку.
lel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 22:35

Re: Альфа-Банк

  Striker написав:Чем гасить в последний день - пимпой или СЭПом?
Решил ходить на краю пропасти? :D

Для реализации желанного надо иметь банк, который отправляет СЭП в этот же день, а также расписание его "электричек". Очень осторожно следует отправлять СЭП в сокращённый банковский день и последние дни года.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 23:04

  Vorlon написав:Все мобильное приложение обновили? Я в шоке, приятном :D

С новым обновлением вы сможете:
- Отправлять переводы на карты иностранных банков и наоборот.
- Контролировать выполнение условий обслуживания вашего пакета услуг, понимая все тарифы и параметры.
- Управлять пролонгацией существующего депозита или нового, сразу при его открытии.
- Отправлять любые переводы с ваших карт без ввода CVV.
- Видеть Имя получателя при переводах на карты Альфа-Банка.
- Получить акцепт по уже открытому депозиту.


Alfa_Bank
Сразу баг: некорректно определяется лимит снятия наличных в банкоматах. Указана сумма снятия в кассе, а в банкомате я в этом месяце не снимал.

Надо добавить отдельный лимит по кассе и туда внести количество снятий и сумму. А банкоматный раздел исправить.

Количество операций для бесплатности пакета берут в приложении сейчас не по дате проводки по счёту,а по дате операции почему-то. Я вчера только прогнал 12 операций, которые проведут по счёту скорее всего понедельником, а в приложении уже отражается, что условие по количеству операций уже выполнено.
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velvet
 
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