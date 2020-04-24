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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 кві, 2020 17:55
Vorlon написав:
Все мобильное приложение обновили? Я в шоке, приятном
А Назначение платежа в сохраненных шаблонах видно?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 24 кві, 2020 18:10
clientage
Да!
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Vorlon
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Додано: П'ят 24 кві, 2020 18:51
В обновлении написано, что теперь можно получить акцепт по оформленным депозитам.
А где это в приложении реализовано, искал но не нашел
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Kalgan
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Додано: П'ят 24 кві, 2020 20:19
Если гасить пимпой с другого банка, то проводка по счёту в этот же день? Или это тот же самый п2п?
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Striker
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Додано: П'ят 24 кві, 2020 20:23
П2П.
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Кочевник
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Додано: П'ят 24 кві, 2020 20:50
Тогда вопрос. Чем гасить в последний день - пимпой или СЭПом?
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- +50 грн monobank | Universal Bank https://monobank.ua/r/zycvLb
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Striker
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Додано: П'ят 24 кві, 2020 21:03
СЕПом і тільки СЕПом.
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Кочевник
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Додано: П'ят 24 кві, 2020 21:09
Кочевник написав:СЕПом і тільки СЕПом.
А Р2Р на дебитку и погасить внутри банка?
Или Р2Р на дебитку, затем Ощадник и снять на кредитку.
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lel
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Додано: П'ят 24 кві, 2020 22:35
Striker написав:
Чем гасить в последний день - пимпой или СЭПом?
Решил ходить на краю пропасти?
Для реализации желанного надо иметь банк, который отправляет СЭП в этот же день, а также расписание его "электричек". Очень осторожно следует отправлять СЭП в сокращённый банковский день и последние дни года.
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MASolomko
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Додано: П'ят 24 кві, 2020 23:04
Vorlon написав:
Все мобильное приложение обновили? Я в шоке, приятном
Alfa_Bank
С новым обновлением вы сможете:
- Отправлять переводы на карты иностранных банков и наоборот.
- Контролировать выполнение условий обслуживания вашего пакета услуг, понимая все тарифы и параметры.
- Управлять пролонгацией существующего депозита или нового, сразу при его открытии.
- Отправлять любые переводы с ваших карт без ввода CVV.
- Видеть Имя получателя при переводах на карты Альфа-Банка.
- Получить акцепт по уже открытому депозиту.
Сразу баг: некорректно определяется лимит снятия наличных в банкоматах. Указана сумма снятия в кассе, а в банкомате я в этом месяце не снимал.
Надо добавить отдельный лимит по кассе и туда внести количество снятий и сумму. А банкоматный раздел исправить.
Количество операций для бесплатности пакета берут в приложении сейчас не по дате проводки по счёту,а по дате операции почему-то. Я вчера только прогнал 12 операций, которые проведут по счёту скорее всего понедельником, а в приложении уже отражается, что условие по количеству операций уже выполнено.
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
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velvet
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