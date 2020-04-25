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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 25 кві, 2020 18:32
Faceless
Раздел "платежи клиенту банка по реквизитам",с дебетной, получатель-реквизиты счета кредитной.Проводка через 2 минуты,операция слазу завершена, а деньги на счете кредитки появились через полчаса ( проверяла на маленькой сумме и засекала время)
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Додано: Суб 25 кві, 2020 18:36
anis написав: clientage написав: anis написав:
просто в прошлом месяце Операции по МАБу шли по нужному терминалу, в этом же все в пролете, так что только сторонние сервисы остались!
Шо ВСЕ операции по МАБу в пролёте?
И оплата коммуналки по шаблонам МАБа тоже?
На счёт коммунальных не скажу (для этого есть другие каналы), а вот за инет да уже не учитывается.
Пополнение на Фринета через кабинет на сайте-засчиталось как и раньше в покупку, оплата за электроэнергию на "Ясно"-тоже. Сегодня проверила.
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Tat_888
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Додано: Суб 25 кві, 2020 18:41
Tat_888 написав: anis написав:
clientage написав:Шо ВСЕ операции по МАБу в пролёте?
И оплата коммуналки по шаблонам МАБа тоже?
На счёт коммунальных не скажу (для этого есть другие каналы), а вот за инет да уже не учитывается.
Пополнение на Фринета через кабинет на сайте-засчиталось как и раньше в покупку, оплата за электроэнергию на "Ясно"-тоже. Сегодня проверила.
Да эт понятно
Речь шла про оплаты из МАБа
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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