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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8472847384748475

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1028
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
209
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
169
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
280
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1028
Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 18:32

Faceless
Раздел "платежи клиенту банка по реквизитам",с дебетной, получатель-реквизиты счета кредитной.Проводка через 2 минуты,операция слазу завершена, а деньги на счете кредитки появились через полчаса ( проверяла на маленькой сумме и засекала время)
Tat_888
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 18:36

  anis написав:
clientage написав:
  anis написав:просто в прошлом месяце Операции по МАБу шли по нужному терминалу, в этом же все в пролете, так что только сторонние сервисы остались!

Шо ВСЕ операции по МАБу в пролёте?
И оплата коммуналки по шаблонам МАБа тоже?
На счёт коммунальных не скажу (для этого есть другие каналы), а вот за инет да уже не учитывается.

Пополнение на Фринета через кабинет на сайте-засчиталось как и раньше в покупку, оплата за электроэнергию на "Ясно"-тоже. Сегодня проверила.
Tat_888
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 18:41

  Tat_888 написав:
  anis написав:
clientage написав:Шо ВСЕ операции по МАБу в пролёте?
И оплата коммуналки по шаблонам МАБа тоже?
На счёт коммунальных не скажу (для этого есть другие каналы), а вот за инет да уже не учитывается.

Пополнение на Фринета через кабинет на сайте-засчиталось как и раньше в покупку, оплата за электроэнергию на "Ясно"-тоже. Сегодня проверила.

Да эт понятно
Речь шла про оплаты из МАБа
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 8472847384748475
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