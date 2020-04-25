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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8472847384748475

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1028
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
209
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
169
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
195
Всього голосів : 1028
Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 18:32

Faceless
Раздел "платежи клиенту банка по реквизитам",с дебетной, получатель-реквизиты счета кредитной.Проводка через 2 минуты,операция слазу завершена, а деньги на счете кредитки появились через полчаса ( проверяла на маленькой сумме и засекала время)
Tat_888
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 18:36

  anis написав:
clientage написав:
  anis написав:просто в прошлом месяце Операции по МАБу шли по нужному терминалу, в этом же все в пролете, так что только сторонние сервисы остались!

Шо ВСЕ операции по МАБу в пролёте?
И оплата коммуналки по шаблонам МАБа тоже?
На счёт коммунальных не скажу (для этого есть другие каналы), а вот за инет да уже не учитывается.

Пополнение на Фринета через кабинет на сайте-засчиталось как и раньше в покупку, оплата за электроэнергию на "Ясно"-тоже. Сегодня проверила.
Tat_888
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 18:41

  Tat_888 написав:
  anis написав:
clientage написав:Шо ВСЕ операции по МАБу в пролёте?
И оплата коммуналки по шаблонам МАБа тоже?
На счёт коммунальных не скажу (для этого есть другие каналы), а вот за инет да уже не учитывается.

Пополнение на Фринета через кабинет на сайте-засчиталось как и раньше в покупку, оплата за электроэнергию на "Ясно"-тоже. Сегодня проверила.

Да эт понятно
Речь шла про оплаты из МАБа
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 02:35

  Vorlon написав:Все мобильное приложение обновили? Я в шоке, приятном :D

С новым обновлением вы сможете:
- Отправлять переводы на карты иностранных банков и наоборот.
- Контролировать выполнение условий обслуживания вашего пакета услуг, понимая все тарифы и параметры.
- Управлять пролонгацией существующего депозита или нового, сразу при его открытии.
- Отправлять любые переводы с ваших карт без ввода CVV.
- Видеть Имя получателя при переводах на карты Альфа-Банка.
- Получить акцепт по уже открытому депозиту.



Я тоже в шоке. Какого хрена, господа хорошие? Даже в цыганском моно есть конопочка "показать/скрыть имя для контактов", а здесь всех решили "осчастливить" принудительно
node
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 05:47

  node написав:
  Vorlon написав:Все мобильное приложение обновили? Я в шоке, приятном :D

С новым обновлением вы сможете:
- Отправлять переводы на карты иностранных банков и наоборот.
- Контролировать выполнение условий обслуживания вашего пакета услуг, понимая все тарифы и параметры.
- Управлять пролонгацией существующего депозита или нового, сразу при его открытии.
- Отправлять любые переводы с ваших карт без ввода CVV.
- Видеть Имя получателя при переводах на карты Альфа-Банка.
- Получить акцепт по уже открытому депозиту.


Я тоже в шоке. Какого хрена, господа хорошие? Даже в цыганском моно есть конопочка "показать/скрыть имя для контактов", а здесь всех решили "осчастливить" принудительно

В Привате всю жизнь так, сколько помню, и никто особо не жаловался.
Получи бонус за оформление карты:
  • +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank http://lx4.me/c/vpS6teus
  • +50 грн monobank | Universal Bank https://monobank.ua/r/zycvLb
Striker
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 06:40

  anis написав:
clientage написав:Шо ВСЕ операции по МАБу в пролёте?
И оплата коммуналки по шаблонам МАБа тоже?
На счёт коммунальных не скажу (для этого есть другие каналы), а вот за инет да уже не учитывается.

Пополнение на Фринета через кабинет на сайте-засчиталось как и раньше в покупку, оплата за электроэнергию на "Ясно"-тоже. Сегодня проверила.[/quote]
Да эт понятно
Речь шла про оплаты из МАБа[/quote]
Скоро у меня перевыпуск кредитки,которая за 60 грн в месяц,можно ли с текущим лимитом получить другие условия?
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 08:03

Re: Альфа-Банк

sens, другие условия это какие? Желаете перейти на тариф "Максимум 2.0"?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 грн — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank ► Велика 5
  • 50/100 грн — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 08:48

  Striker написав:В Привате всю жизнь так, сколько помню, и никто особо не жаловался.

Та ладно не жаловались. Жаловались и постоянно. И здесь и не только. Шизофрения она штука сильная, конда накроет - фиг спрячешься :twisted: :mrgreen: :wink:
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 09:29

  Striker написав:В Привате всю жизнь так, сколько помню


Наверное, те кому такие вещи не нравились, выбирали альтернативные банки.
node
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 09:37

бывшей жене?
шо даже имя не хочется видеть :)
другой причины возмущения я не придумал пока
v57
 
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