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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8474847584768477>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1028
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
209
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
169
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
195
Всього голосів : 1028
Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 12:10

Re: Альфа-Банк

sens написав:Скоро у меня перевыпуск кредитки,которая за 60 грн в месяц,можно ли с текущим лимитом получить другие условия?

Так вони й будуть вже інші, без 60грн так точно, якщо була "Максимум" ))
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 12:42

  Stringer написав:
  curiousobro написав:
  velvet написав:Alfa_Bank
Если прийти в ваше отделение с нотариальной доверенностью для получения денег со счета родственника,который эту доверенность мне выдал, то деньги не получишь пока ваша служба безопасности не дозвонится до этого родственника и не удостоверится, что он эту доверенность давал? Ну глупость же полнейшая, нотариальная доверенность для того и оформляется, чтобы в связи с невозможностью владельца счёта прийти в банк, доверенное лицо могло получить деньги. Мало ли какая причина может быть(человек может быть за пределами Украины, болеть, сменить номер телефона и т.д.) это банк вообще не касается. Юридически Вы должны проверять только действительность самой доверенности, а всё остальное - незаконная самодеятельность. Ни в одном банке с таким маразмом не сталкивался. Так ладно бы ещё пришёл какой-то левый пассажир никак не связанный с владельцем счёта, а когда приходит ваш же клиент с доверенностью от родственника тоже вашего клиента это уже за гранью.

А в чем проблема человеку поднять трубку и подтвердить?
Или предупредить СБ заранее, что за твоими деньгами придут с довереностью?

Вполне адекватная реакция СБ, как по мне.

А в чем смысл? если человек не возьмёт трубку, что в этом случае сделает сб?

А если доверитель умер? А родственник хочет снять пока наследники не появились да и сам факт смерти не обнаружился?
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 12:47

Re: Альфа-Банк

  ol_zy написав:А если доверитель умер? А родственник хочет снять пока наследники не появились да и сам факт смерти не обнаружился?

Это пусть следствие и суд разбираются
Есть реестр, он регулярно обновляется
А хто сказал, шо на том конце провода сам доверитель взял трубку? Там 2й подельник был, а СБ Альфы при этом таки фиктивно удостоверилась в "наличие присутствия"... так и за соучастие мона пойти :mrgreen: :mrgreen:
Вообщем хай не выдумывают, сказочников и без них фатает :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 13:09

Re: Альфа-Банк

Подскажите пожалуйста, как сейчас дела с выдачей $
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anis
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 13:46

Re: Альфа-Банк

  clientage написав:А хто сказал, шо на том конце провода сам доверитель взял трубку? Там 2й подельник был, а СБ Альфы при этом таки фиктивно удостоверилась в "наличие присутствия"... так и за соучастие мона пойти


- Есть сходство. Доверенность на Петрова?
- Да!
- Вот он придет, я ему и дам.
- Он пришел, я уже здесь!
- Чем докажете, что вы Петров?
- Удостоверение!
- А чем докажете, что это ваше удостоверение?
- Фотокарточка!
- А чем докажете, что это ваша фотокарточка?
- Родинка!
- Чем докажете, что это ваша родинка?
- А чем вы докажете, что вы - кассир? Чем?
- Я - кассир! Вот деньги, билеты, окошко и надпись: "Сидоров - кассир".
- Вы не Сидоров - кассир!
- Нет, я кассир!
- Вы не кассир!
- Нет, я кассир!
- Вы пришли с улицы и сели, а кассира убили! Труп - в сейф!
- Что ты плетешь? Вот сейф пустой, ты что?
- Убрали, успели и сели вместо него. Вы не Сидоров - кассир!
- Да ты что? Вот паспорт на десять лет, дурака валяешь!
- А паспорт отняли!
- А карточка?
- Наклеили!
- А печать?
- Выкрали из милиции. Зарезали паспортистку, достали бланк, заполнили ее рукой, кровь смыли. Вы же смыли всю кровь! Зачем вы смыли кровь?
- Да ты что? Вот, все знают, все подтвердят. Ребята, кто я?
- Ничего не значит, вы сговорились!
- Да вот мой начальник!
- Это не он.
- Лаптев!
- Врет!
- Константин Петрович!
- Притворяется. Как ты сюда попал, убийца? Ты убил кассира! Ты его... Зачем ты его убил? Что он тебе сделал? Сидел человек, работал, а ты взял да его кокнул. Убийца! http://www.jvanetsky.ru/data/text/t7/u_kassy/

Не так добре з грошима, як погано без них.
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 14:34

  ol_zy написав:
  Stringer написав:
  curiousobro написав:А в чем проблема человеку поднять трубку и подтвердить?
Или предупредить СБ заранее, что за твоими деньгами придут с довереностью?

Вполне адекватная реакция СБ, как по мне.

А в чем смысл? если человек не возьмёт трубку, что в этом случае сделает сб?

А если доверитель умер? А родственник хочет снять пока наследники не появились да и сам факт смерти не обнаружился?

Ну тоесть если человек не берет трубку, то сб посчитает его умершим, и что? Что делать будет сб?
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 16:57

Альфа-Банк

  Stringer написав:
  ol_zy написав:А если доверитель умер? А родственник хочет снять пока наследники не появились да и сам факт смерти не обнаружился?

Ну тоесть если человек не берет трубку, то сб посчитает его умершим, и что? Что делать будет сб?

Пошлет и попросит владельца счета перезвонить и подтвердить доверенность со своего телефона.

Учитывая всех этих черных нотариусов и остальную нечисть пусть лучше пошлют, чем мне потом разбираться шо за хрен ушел с моими деньгами.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 17:06

Вопрос наверное глупый, но поддержка в чате на него ответить не смогла ))
Можно ли оформить кредитку не предоставляя банку персональную информацию третьих лиц (родственники, друзья, коллеги по работе) ?
Востаннє редагувалось Kalgan в Нед 26 кві, 2020 17:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 17:06

Re: Альфа-Банк

  curiousobro написав:Учитывая всех этих черных нотариусов и остальную нечисть пусть лучше пошлют, чем мне потом разбираться шо за хрен ушел с моими деньгами.

Ну тада хай Альфа дает СВОЮ доверенность, причем лучше удаленно, через МАБ
Мне так очень подходит даже, чем нОтариусу платить по 500..600грн, а потом еще не получить вовремя свои денюжки :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 17:07

  anis написав:Подскажите пожалуйста, как сейчас дела с выдачей $

заказывайте через app в чате, очень удобно сделали наконец-то

мне кажется, удобней заказать, чтобы наверняка, сейчас же отделения работают не все, и что там в кассе творится - не узнаешь, т.к. дозвониться нереально напрямую
Востаннє редагувалось Arien в Нед 26 кві, 2020 17:19, всього редагувалось 1 раз.
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