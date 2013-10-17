- Есть сходство. Доверенность на Петрова?- Да!- Вот он придет, я ему и дам.- Он пришел, я уже здесь!- Чем докажете, что вы Петров?- Удостоверение!- А чем докажете, что это ваше удостоверение?- Фотокарточка!- А чем докажете, что это ваша фотокарточка?- Родинка!- Чем докажете, что это ваша родинка?- А чем вы докажете, что вы - кассир? Чем?- Я - кассир! Вот деньги, билеты, окошко и надпись: "Сидоров - кассир".- Вы не Сидоров - кассир!- Нет, я кассир!- Вы не кассир!- Нет, я кассир!- Вы пришли с улицы и сели, а кассира убили! Труп - в сейф!- Что ты плетешь? Вот сейф пустой, ты что?- Убрали, успели и сели вместо него. Вы не Сидоров - кассир!- Да ты что? Вот паспорт на десять лет, дурака валяешь!- А паспорт отняли!- А карточка?- Наклеили!- А печать?- Выкрали из милиции. Зарезали паспортистку, достали бланк, заполнили ее рукой, кровь смыли. Вы же смыли всю кровь! Зачем вы смыли кровь?- Да ты что? Вот, все знают, все подтвердят. Ребята, кто я?- Ничего не значит, вы сговорились!- Да вот мой начальник!- Это не он.- Лаптев!- Врет!- Константин Петрович!- Притворяется. Как ты сюда попал, убийца? Ты убил кассира! Ты его... Зачем ты его убил? Что он тебе сделал? Сидел человек, работал, а ты взял да его кокнул. Убийца!