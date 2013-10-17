velvet написав:Alfa_Bank Если прийти в ваше отделение с нотариальной доверенностью для получения денег со счета родственника,который эту доверенность мне выдал, то деньги не получишь пока ваша служба безопасности не дозвонится до этого родственника и не удостоверится, что он эту доверенность давал? Ну глупость же полнейшая, нотариальная доверенность для того и оформляется, чтобы в связи с невозможностью владельца счёта прийти в банк, доверенное лицо могло получить деньги. Мало ли какая причина может быть(человек может быть за пределами Украины, болеть, сменить номер телефона и т.д.) это банк вообще не касается. Юридически Вы должны проверять только действительность самой доверенности, а всё остальное - незаконная самодеятельность. Ни в одном банке с таким маразмом не сталкивался. Так ладно бы ещё пришёл какой-то левый пассажир никак не связанный с владельцем счёта, а когда приходит ваш же клиент с доверенностью от родственника тоже вашего клиента это уже за гранью.
А в чем проблема человеку поднять трубку и подтвердить? Или предупредить СБ заранее, что за твоими деньгами придут с довереностью?
Вполне адекватная реакция СБ, как по мне.
А в чем смысл? если человек не возьмёт трубку, что в этом случае сделает сб?
А если доверитель умер? А родственник хочет снять пока наследники не появились да и сам факт смерти не обнаружился?
ol_zy написав:А если доверитель умер? А родственник хочет снять пока наследники не появились да и сам факт смерти не обнаружился?
Это пусть следствие и суд разбираются Есть реестр, он регулярно обновляется А хто сказал, шо на том конце провода сам доверитель взял трубку? Там 2й подельник был, а СБ Альфы при этом таки фиктивно удостоверилась в "наличие присутствия"... так и за соучастие мона пойти Вообщем хай не выдумывают, сказочников и без них фатает
clientage написав:А хто сказал, шо на том конце провода сам доверитель взял трубку? Там 2й подельник был, а СБ Альфы при этом таки фиктивно удостоверилась в "наличие присутствия"... так и за соучастие мона пойти
- Есть сходство. Доверенность на Петрова? - Да! - Вот он придет, я ему и дам. - Он пришел, я уже здесь! - Чем докажете, что вы Петров? - Удостоверение! - А чем докажете, что это ваше удостоверение? - Фотокарточка! - А чем докажете, что это ваша фотокарточка? - Родинка! - Чем докажете, что это ваша родинка? - А чем вы докажете, что вы - кассир? Чем? - Я - кассир! Вот деньги, билеты, окошко и надпись: "Сидоров - кассир". - Вы не Сидоров - кассир! - Нет, я кассир! - Вы не кассир! - Нет, я кассир! - Вы пришли с улицы и сели, а кассира убили! Труп - в сейф! - Что ты плетешь? Вот сейф пустой, ты что? - Убрали, успели и сели вместо него. Вы не Сидоров - кассир! - Да ты что? Вот паспорт на десять лет, дурака валяешь! - А паспорт отняли! - А карточка? - Наклеили! - А печать? - Выкрали из милиции. Зарезали паспортистку, достали бланк, заполнили ее рукой, кровь смыли. Вы же смыли всю кровь! Зачем вы смыли кровь? - Да ты что? Вот, все знают, все подтвердят. Ребята, кто я? - Ничего не значит, вы сговорились! - Да вот мой начальник! - Это не он. - Лаптев! - Врет! - Константин Петрович! - Притворяется. Как ты сюда попал, убийца? Ты убил кассира! Ты его... Зачем ты его убил? Что он тебе сделал? Сидел человек, работал, а ты взял да его кокнул. Убийца! http://www.jvanetsky.ru/data/text/t7/u_kassy/
Вопрос наверное глупый, но поддержка в чате на него ответить не смогла )) Можно ли оформить кредитку не предоставляя банку персональную информацию третьих лиц (родственники, друзья, коллеги по работе) ?
Востаннє редагувалось Kalgan в Нед 26 кві, 2020 17:06, всього редагувалось 1 раз.