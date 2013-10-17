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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8474847584768477

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1028
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
209
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
169
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
195
Всього голосів : 1028
Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 17:18

  Kalgan написав:Вопрос наверное глупый, но поддержка в чате на него ответить не смогла ))
Можно ли оформить кредитку не предоставляя банку персональную информацию третьих лиц (родственники, друзья, коллеги по работе) ?

Скорее всего нет. У меня просили только один номер знакомого/родственника, никто не звонил потом. А рабочий уже и не помню, вроде не спрашивали. Так что никаких проблем в получении кредитки нет. Лимит налили сразу, через 5 минут после оформления по телефону.
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Striker
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  #<1 ... 8474847584768477
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