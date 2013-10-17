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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 26 кві, 2020 17:18
Kalgan написав:
Вопрос наверное глупый, но поддержка в чате на него ответить не смогла ))
Можно ли оформить кредитку не предоставляя банку персональную информацию третьих лиц (родственники, друзья, коллеги по работе) ?
Скорее всего нет. У меня просили только один номер знакомого/родственника, никто не звонил потом. А рабочий уже и не помню, вроде не спрашивали. Так что никаких проблем в получении кредитки нет. Лимит налили сразу, через 5 минут после оформления по телефону.
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