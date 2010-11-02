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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 26 кві, 2020 17:18
Kalgan написав:
Вопрос наверное глупый, но поддержка в чате на него ответить не смогла ))
Можно ли оформить кредитку не предоставляя банку персональную информацию третьих лиц (родственники, друзья, коллеги по работе) ?
Скорее всего нет. У меня просили только один номер знакомого/родственника, никто не звонил потом. А рабочий уже и не помню, вроде не спрашивали. Так что никаких проблем в получении кредитки нет. Лимит налили сразу, через 5 минут после оформления по телефону.
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Додано: Нед 26 кві, 2020 19:55
clientage написав: curiousobro написав:
Учитывая всех этих черных нотариусов и остальную нечисть пусть лучше пошлют, чем мне потом разбираться шо за хрен ушел с моими деньгами.
Ну тада хай Альфа дает СВОЮ доверенность, причем лучше удаленно, через МАБ
Мне так очень подходит даже, чем нОтариусу платить по 500..600грн, а потом еще не получить вовремя свои денюжки
Заранее позвонить, попросить СБ и сказать, что за деньгами придет такой-то такой с доверенностью на получение и вы в курсе.
Скорее всего вас проведут через гестапо и все.
Вопрос конечно теоретический, но именно так мне видится нормальная работа с доверенностями.
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curiousobro
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Додано: Нед 26 кві, 2020 20:06
curiousobro написав: clientage написав: curiousobro написав:
Учитывая всех этих черных нотариусов и остальную нечисть пусть лучше пошлют, чем мне потом разбираться шо за хрен ушел с моими деньгами.
Ну тада хай Альфа дает СВОЮ доверенность, причем лучше удаленно, через МАБ
Мне так очень подходит даже, чем нОтариусу платить по 500..600грн, а потом еще не получить вовремя свои денюжки
Заранее позвонить, попросить СБ и сказать, что за деньгами придет такой-то такой с доверенностью на получение и вы в курсе.
Скорее всего вас проведут через гестапо и все.
Вопрос конечно теоретический, но именно так мне видится нормальная работа с доверенностями.
Ок - человек уехал на год за границу и оставил доверенность, когда ему звонить? И главное зачем? Нотариальное заверение доверенности для того и придумано, чтобы исключить ЛЮБОЕ участие доверителя в дальнейшем процессе. У банка есть инструментарий для проверки регистрации доверенности в реестре и имхо этого д.б. достаточно для СБ. А нынешняя ситуация напоминает множество других ситуаций когда местная СБ занимается тем что пытается защитить деньги клиентов от самих клиентов
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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Додано: Нед 26 кві, 2020 20:51
Flamingo написав: curiousobro написав: clientage написав:
Ну тада хай Альфа дает СВОЮ доверенность, причем лучше удаленно, через МАБ
Мне так очень подходит даже, чем нОтариусу платить по 500..600грн, а потом еще не получить вовремя свои денюжки
Заранее позвонить, попросить СБ и сказать, что за деньгами придет такой-то такой с доверенностью на получение и вы в курсе.
Скорее всего вас проведут через гестапо и все.
Вопрос конечно теоретический, но именно так мне видится нормальная работа с доверенностями.
Ок - человек уехал на год за границу и оставил доверенность, когда ему звонить? И главное зачем? Нотариальное заверение доверенности для того и придумано, чтобы исключить ЛЮБОЕ участие доверителя в дальнейшем процессе. У банка есть инструментарий для проверки регистрации доверенности в реестре и имхо этого д.б. достаточно для СБ. А нынешняя ситуация напоминает множество других ситуаций когда местная СБ занимается тем что пытается защитить деньги клиентов от самих клиентов
Ваше имхо такое же как и мое.
А если в банке уже были случаи , когда приходит непонятный Вася, забирает деньги Пети и потом Петя предъявляет совершенно справедливые претензии банку?
Раз требуют собственника - значит были прецеденты. Все имхо.
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curiousobro
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