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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8474847584768477

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1028
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
209
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
169
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
195
Всього голосів : 1028
Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 17:18

  Kalgan написав:Вопрос наверное глупый, но поддержка в чате на него ответить не смогла ))
Можно ли оформить кредитку не предоставляя банку персональную информацию третьих лиц (родственники, друзья, коллеги по работе) ?

Скорее всего нет. У меня просили только один номер знакомого/родственника, никто не звонил потом. А рабочий уже и не помню, вроде не спрашивали. Так что никаких проблем в получении кредитки нет. Лимит налили сразу, через 5 минут после оформления по телефону.
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Striker
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 19:55

  clientage написав:
  curiousobro написав:Учитывая всех этих черных нотариусов и остальную нечисть пусть лучше пошлют, чем мне потом разбираться шо за хрен ушел с моими деньгами.

Ну тада хай Альфа дает СВОЮ доверенность, причем лучше удаленно, через МАБ
Мне так очень подходит даже, чем нОтариусу платить по 500..600грн, а потом еще не получить вовремя свои денюжки :(

Заранее позвонить, попросить СБ и сказать, что за деньгами придет такой-то такой с доверенностью на получение и вы в курсе.

Скорее всего вас проведут через гестапо и все.

Вопрос конечно теоретический, но именно так мне видится нормальная работа с доверенностями.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 20:06

  curiousobro написав:
  clientage написав:
  curiousobro написав:Учитывая всех этих черных нотариусов и остальную нечисть пусть лучше пошлют, чем мне потом разбираться шо за хрен ушел с моими деньгами.

Ну тада хай Альфа дает СВОЮ доверенность, причем лучше удаленно, через МАБ
Мне так очень подходит даже, чем нОтариусу платить по 500..600грн, а потом еще не получить вовремя свои денюжки :(

Заранее позвонить, попросить СБ и сказать, что за деньгами придет такой-то такой с доверенностью на получение и вы в курсе.

Скорее всего вас проведут через гестапо и все.

Вопрос конечно теоретический, но именно так мне видится нормальная работа с доверенностями.

Ок - человек уехал на год за границу и оставил доверенность, когда ему звонить? И главное зачем? Нотариальное заверение доверенности для того и придумано, чтобы исключить ЛЮБОЕ участие доверителя в дальнейшем процессе. У банка есть инструментарий для проверки регистрации доверенности в реестре и имхо этого д.б. достаточно для СБ. А нынешняя ситуация напоминает множество других ситуаций когда местная СБ занимается тем что пытается защитить деньги клиентов от самих клиентов
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 20:51

  Flamingo написав:
  curiousobro написав:
  clientage написав:Ну тада хай Альфа дает СВОЮ доверенность, причем лучше удаленно, через МАБ
Мне так очень подходит даже, чем нОтариусу платить по 500..600грн, а потом еще не получить вовремя свои денюжки :(

Заранее позвонить, попросить СБ и сказать, что за деньгами придет такой-то такой с доверенностью на получение и вы в курсе.

Скорее всего вас проведут через гестапо и все.

Вопрос конечно теоретический, но именно так мне видится нормальная работа с доверенностями.

Ок - человек уехал на год за границу и оставил доверенность, когда ему звонить? И главное зачем? Нотариальное заверение доверенности для того и придумано, чтобы исключить ЛЮБОЕ участие доверителя в дальнейшем процессе. У банка есть инструментарий для проверки регистрации доверенности в реестре и имхо этого д.б. достаточно для СБ. А нынешняя ситуация напоминает множество других ситуаций когда местная СБ занимается тем что пытается защитить деньги клиентов от самих клиентов

Ваше имхо такое же как и мое.

А если в банке уже были случаи , когда приходит непонятный Вася, забирает деньги Пети и потом Петя предъявляет совершенно справедливые претензии банку?

Раз требуют собственника - значит были прецеденты. Все имхо.
curiousobro
 
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  #<1 ... 8474847584768477
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