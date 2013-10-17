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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8474847584768477

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1028
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
209
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
169
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
195
Всього голосів : 1028
Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 17:18

  Kalgan написав:Вопрос наверное глупый, но поддержка в чате на него ответить не смогла ))
Можно ли оформить кредитку не предоставляя банку персональную информацию третьих лиц (родственники, друзья, коллеги по работе) ?

Скорее всего нет. У меня просили только один номер знакомого/родственника, никто не звонил потом. А рабочий уже и не помню, вроде не спрашивали. Так что никаких проблем в получении кредитки нет. Лимит налили сразу, через 5 минут после оформления по телефону.
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 19:55

  clientage написав:
  curiousobro написав:Учитывая всех этих черных нотариусов и остальную нечисть пусть лучше пошлют, чем мне потом разбираться шо за хрен ушел с моими деньгами.

Ну тада хай Альфа дает СВОЮ доверенность, причем лучше удаленно, через МАБ
Мне так очень подходит даже, чем нОтариусу платить по 500..600грн, а потом еще не получить вовремя свои денюжки :(

Заранее позвонить, попросить СБ и сказать, что за деньгами придет такой-то такой с доверенностью на получение и вы в курсе.

Скорее всего вас проведут через гестапо и все.

Вопрос конечно теоретический, но именно так мне видится нормальная работа с доверенностями.
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 20:06

  curiousobro написав:
  clientage написав:
  curiousobro написав:Учитывая всех этих черных нотариусов и остальную нечисть пусть лучше пошлют, чем мне потом разбираться шо за хрен ушел с моими деньгами.

Ну тада хай Альфа дает СВОЮ доверенность, причем лучше удаленно, через МАБ
Мне так очень подходит даже, чем нОтариусу платить по 500..600грн, а потом еще не получить вовремя свои денюжки :(

Заранее позвонить, попросить СБ и сказать, что за деньгами придет такой-то такой с доверенностью на получение и вы в курсе.

Скорее всего вас проведут через гестапо и все.

Вопрос конечно теоретический, но именно так мне видится нормальная работа с доверенностями.

Ок - человек уехал на год за границу и оставил доверенность, когда ему звонить? И главное зачем? Нотариальное заверение доверенности для того и придумано, чтобы исключить ЛЮБОЕ участие доверителя в дальнейшем процессе. У банка есть инструментарий для проверки регистрации доверенности в реестре и имхо этого д.б. достаточно для СБ. А нынешняя ситуация напоминает множество других ситуаций когда местная СБ занимается тем что пытается защитить деньги клиентов от самих клиентов
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 20:51

  Flamingo написав:
  curiousobro написав:
  clientage написав:Ну тада хай Альфа дает СВОЮ доверенность, причем лучше удаленно, через МАБ
Мне так очень подходит даже, чем нОтариусу платить по 500..600грн, а потом еще не получить вовремя свои денюжки :(

Заранее позвонить, попросить СБ и сказать, что за деньгами придет такой-то такой с доверенностью на получение и вы в курсе.

Скорее всего вас проведут через гестапо и все.

Вопрос конечно теоретический, но именно так мне видится нормальная работа с доверенностями.

Ок - человек уехал на год за границу и оставил доверенность, когда ему звонить? И главное зачем? Нотариальное заверение доверенности для того и придумано, чтобы исключить ЛЮБОЕ участие доверителя в дальнейшем процессе. У банка есть инструментарий для проверки регистрации доверенности в реестре и имхо этого д.б. достаточно для СБ. А нынешняя ситуация напоминает множество других ситуаций когда местная СБ занимается тем что пытается защитить деньги клиентов от самих клиентов

Ваше имхо такое же как и мое.

А если в банке уже были случаи , когда приходит непонятный Вася, забирает деньги Пети и потом Петя предъявляет совершенно справедливые претензии банку?

Раз требуют собственника - значит были прецеденты. Все имхо.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 20:54

  curiousobro написав:
  Stringer написав:
  ol_zy написав:А если доверитель умер? А родственник хочет снять пока наследники не появились да и сам факт смерти не обнаружился?

Ну тоесть если человек не берет трубку, то сб посчитает его умершим, и что? Что делать будет сб?

Пошлет и попросит владельца счета перезвонить и подтвердить доверенность со своего телефона.

Учитывая всех этих черных нотариусов и остальную нечисть пусть лучше пошлют, чем мне потом разбираться шо за хрен ушел с моими деньгами.

Ага прямо так и пошлёт. Разве что время немного потянут, но обязаны будут выдать деньги по доверенности. Письменное требование в банк и выдадут аж бегом или думаете дадут письменный отказ. Можно ещё в НБУ пожаловаться. Я вообще не пойму при чём тут служба безопасности банка, юристы должны проверить действительность доверенности и содержит ли она пункт о получении наличных в банке со счёта доверителя.
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 21:19

curiousobro
Такие прецеденты не могли быть или не быть только в Альфа-Банке и звонок их ни от чего не спасёт, следуя вашей логике им не звонить нужно, а вызывать доверителя и брать от него заявление, что он разрешает банку выдавать деньги с его счетов по нотариальным доверенностям.
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 21:31

  curiousobro написав:Ваше имхо такое же как и мое.

А если в банке уже были случаи , когда приходит непонятный Вася, забирает деньги Пети и потом Петя предъявляет совершенно справедливые претензии банку?

Раз требуют собственника - значит были прецеденты. Все имхо.

При чём тут непонятный Вася? Есть закон, нотариальная доверенность полностью освобождает банк от какой либо ответственности. На кой ему ещё дополнительная проверка?
Я очень лояльно отношусь к Альфабанку, но то как их СБ издевалось над моим пожилым отцом, ни один банк себе не позволял, отказывались разблокировать карты даже при присутствии папы в отделении.
Спасибо представителю, дай Бог ей здоровья, разрулила и извинилась.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 21:41

Re: Альфа-Банк

  curiousobro написав:Ваше имхо такое же как и мое.
Еще раз без всяких ИМХО - нотариально заверенная доверенность - это документ предусмотренный законодательством Украины для осуществления действий доверенного лица от имени доверителя этой доверенностью оговоренных. При этом получение какой-либо дополнительной информации от доверителя кем бы то ни было не предусмотрено законодательством Украины и противоречит здравому смыслу (Жванецкий по сути об аналогичной ситуации писал диалог про Сидорова-кассира). Исполнение банком операций по нотариально заверенной доверенности служит доказательством правомерности их осуществления в случае предъявления к банку претензий доверителем в будущем. Банк, затягивая исполнение операций на которые согласно нотариально заверенной доверенности имеет право доверенное лицо, мотивируя это необходимостью совершения каких-либо действий кроме проверки подлинности доверенности (звонок доверителю частью такой проверки не является), поступает не правомерно с юридической точки зрения.
Все остальное - беллетристика.
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 21:55

  Flamingo написав:
  curiousobro написав:Ваше имхо такое же как и мое.
Еще раз без всяких ИМХО - нотариально заверенная доверенность - это документ предусмотренный законодательством Украины для осуществления действий доверенного лица от имени доверителя этой доверенностью оговоренных. При этом получение какой-либо дополнительной информации от доверителя кем бы то ни было не предусмотрено законодательством Украины и противоречит здравому смыслу (Жванецкий по сути об аналогичной ситуации писал диалог про Сидорова-кассира). Исполнение банком операций по нотариально заверенной доверенности служит доказательством правомерности их осуществления в случае предъявления к банку претензий доверителем в будущем. Банк, затягивая исполнение операций на которые согласно нотариально заверенной доверенности имеет право доверенное лицо, мотивируя это необходимостью совершения каких-либо действий кроме проверки подлинности доверенности (звонок доверителю частью такой проверки не является), поступает не правомерно с юридической точки зрения.
Все остальное - беллетристика.

Согласен насчёт беллетристики, но факт то есть факт - не отдают.

Я высказал свое имхо, а почему не выдают - это уже надо банк спрашивать.

Банк вообще может сказать, что ему показалось, что счета участвуют в противоправной деятельности и ничего ему не будет по итогу.
Имеет право.

Тут вариант короткий - собственнику как то разрулить вопрос с сб.
И вариант длинный - как указали сверху требования с жалобами и ТД

В конкретной ситуации пусть каждый сам принимает решение по какому пути идти.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 21:58

  lara_08 написав:curiousobro
Такие прецеденты не могли быть или не быть только в Альфа-Банке и звонок их ни от чего не спасёт, следуя вашей логике им не звонить нужно, а вызывать доверителя и брать от него заявление, что он разрешает банку выдавать деньги с его счетов по нотариальным доверенностям.

Требуется ж вроде поднять трубку финансового телефона и согласовать снятие, не?
Имхо нет тут ничего страшного.
Чисто личное мнение, не срача ради
curiousobro
 
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