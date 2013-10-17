Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / Альфа-Банк Альфа-Банк + Додати

тему Відповісти

на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 8474847584768477 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Альфа-Банк 3.1 5 1028 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 20% 209 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 17% 174 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 16% 169 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 27% 281 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 19% 195 Всього голосів : 1028 Додано: Нед 26 кві, 2020 17:18 Kalgan написав: Вопрос наверное глупый, но поддержка в чате на него ответить не смогла ))

Можно ли оформить кредитку не предоставляя банку персональную информацию третьих лиц (родственники, друзья, коллеги по работе) ? Вопрос наверное глупый, но поддержка в чате на него ответить не смогла ))Можно ли оформить кредитку не предоставляя банку персональную информацию третьих лиц (родственники, друзья, коллеги по работе) ?

Скорее всего нет. У меня просили только один номер знакомого/родственника, никто не звонил потом. А рабочий уже и не помню, вроде не спрашивали. Так что никаких проблем в получении кредитки нет. Лимит налили сразу, через 5 минут после оформления по телефону. Скорее всего нет. У меня просили только один номер знакомого/родственника, никто не звонил потом. А рабочий уже и не помню, вроде не спрашивали. Так что никаких проблем в получении кредитки нет. Лимит налили сразу, через 5 минут после оформления по телефону. Получи бонус за оформление карты:

+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank http://lx4.me/c/vpS6teus

+50 грн monobank | Universal Bank https://monobank.ua/r/zycvLb Striker

Повідомлень: 355 З нами з: 15.02.20 Подякував: 13 раз. Подякували: 20 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 кві, 2020 19:55 clientage написав: curiousobro написав: Учитывая всех этих черных нотариусов и остальную нечисть пусть лучше пошлют, чем мне потом разбираться шо за хрен ушел с моими деньгами. Учитывая всех этих черных нотариусов и остальную нечисть пусть лучше пошлют, чем мне потом разбираться шо за хрен ушел с моими деньгами.

Ну тада хай Альфа дает СВОЮ доверенность, причем лучше удаленно, через МАБ

Мне так очень подходит даже, чем нОтариусу платить по 500..600грн, а потом еще не получить вовремя свои денюжки Ну тада хай Альфа дает СВОЮ доверенность, причем лучше удаленно, через МАБМне так очень подходит даже, чем нОтариусу платить по 500..600грн, а потом еще не получить вовремя свои денюжки

Заранее позвонить, попросить СБ и сказать, что за деньгами придет такой-то такой с доверенностью на получение и вы в курсе.



Скорее всего вас проведут через гестапо и все.



Вопрос конечно теоретический, но именно так мне видится нормальная работа с доверенностями. Заранее позвонить, попросить СБ и сказать, что за деньгами придет такой-то такой с доверенностью на получение и вы в курсе.Скорее всего вас проведут через гестапо и все.Вопрос конечно теоретический, но именно так мне видится нормальная работа с доверенностями. curiousobro Повідомлень: 2711 З нами з: 21.07.17 Подякував: 49 раз. Подякували: 418 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 кві, 2020 20:06 curiousobro написав: clientage написав: curiousobro написав: Учитывая всех этих черных нотариусов и остальную нечисть пусть лучше пошлют, чем мне потом разбираться шо за хрен ушел с моими деньгами. Учитывая всех этих черных нотариусов и остальную нечисть пусть лучше пошлют, чем мне потом разбираться шо за хрен ушел с моими деньгами.

Ну тада хай Альфа дает СВОЮ доверенность, причем лучше удаленно, через МАБ

Мне так очень подходит даже, чем нОтариусу платить по 500..600грн, а потом еще не получить вовремя свои денюжки Ну тада хай Альфа дает СВОЮ доверенность, причем лучше удаленно, через МАБМне так очень подходит даже, чем нОтариусу платить по 500..600грн, а потом еще не получить вовремя свои денюжки

Заранее позвонить, попросить СБ и сказать, что за деньгами придет такой-то такой с доверенностью на получение и вы в курсе.



Скорее всего вас проведут через гестапо и все.



Вопрос конечно теоретический, но именно так мне видится нормальная работа с доверенностями. Заранее позвонить, попросить СБ и сказать, что за деньгами придет такой-то такой с доверенностью на получение и вы в курсе.Скорее всего вас проведут через гестапо и все.Вопрос конечно теоретический, но именно так мне видится нормальная работа с доверенностями.

Ок - человек уехал на год за границу и оставил доверенность, когда ему звонить? И главное зачем? Нотариальное заверение доверенности для того и придумано, чтобы исключить ЛЮБОЕ участие доверителя в дальнейшем процессе. У банка есть инструментарий для проверки регистрации доверенности в реестре и имхо этого д.б. достаточно для СБ. А нынешняя ситуация напоминает множество других ситуаций когда местная СБ занимается тем что пытается защитить деньги клиентов от самих клиентов Ок - человек уехал на год за границу и оставил доверенность, когда ему звонить? И главное зачем? Нотариальное заверение доверенности для того и придумано, чтобы исключить ЛЮБОЕ участие доверителя в дальнейшем процессе. У банка есть инструментарий для проверки регистрации доверенности в реестре и имхо этого д.б. достаточно для СБ. А нынешняя ситуация напоминает множество других ситуаций когда местная СБ занимается тем что пытается защитить деньги клиентов от самих клиентов 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq

إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎ Flamingo

Повідомлень: 4496 З нами з: 20.03.15 Подякував: 78 раз. Подякували: 984 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 кві, 2020 20:51 Flamingo написав: curiousobro написав: clientage написав: Ну тада хай Альфа дает СВОЮ доверенность, причем лучше удаленно, через МАБ

Мне так очень подходит даже, чем нОтариусу платить по 500..600грн, а потом еще не получить вовремя свои денюжки Ну тада хай Альфа дает СВОЮ доверенность, причем лучше удаленно, через МАБМне так очень подходит даже, чем нОтариусу платить по 500..600грн, а потом еще не получить вовремя свои денюжки

Заранее позвонить, попросить СБ и сказать, что за деньгами придет такой-то такой с доверенностью на получение и вы в курсе.



Скорее всего вас проведут через гестапо и все.



Вопрос конечно теоретический, но именно так мне видится нормальная работа с доверенностями. Заранее позвонить, попросить СБ и сказать, что за деньгами придет такой-то такой с доверенностью на получение и вы в курсе.Скорее всего вас проведут через гестапо и все.Вопрос конечно теоретический, но именно так мне видится нормальная работа с доверенностями.

Ок - человек уехал на год за границу и оставил доверенность, когда ему звонить? И главное зачем? Нотариальное заверение доверенности для того и придумано, чтобы исключить ЛЮБОЕ участие доверителя в дальнейшем процессе. У банка есть инструментарий для проверки регистрации доверенности в реестре и имхо этого д.б. достаточно для СБ. А нынешняя ситуация напоминает множество других ситуаций когда местная СБ занимается тем что пытается защитить деньги клиентов от самих клиентов Ок - человек уехал на год за границу и оставил доверенность, когда ему звонить? И главное зачем? Нотариальное заверение доверенности для того и придумано, чтобы исключить ЛЮБОЕ участие доверителя в дальнейшем процессе. У банка есть инструментарий для проверки регистрации доверенности в реестре и имхо этого д.б. достаточно для СБ. А нынешняя ситуация напоминает множество других ситуаций когда местная СБ занимается тем что пытается защитить деньги клиентов от самих клиентов

Ваше имхо такое же как и мое.



А если в банке уже были случаи , когда приходит непонятный Вася, забирает деньги Пети и потом Петя предъявляет совершенно справедливые претензии банку?



Раз требуют собственника - значит были прецеденты. Все имхо. Ваше имхо такое же как и мое.А если в банке уже были случаи , когда приходит непонятный Вася, забирает деньги Пети и потом Петя предъявляет совершенно справедливые претензии банку?Раз требуют собственника - значит были прецеденты. Все имхо. curiousobro Повідомлень: 2711 З нами з: 21.07.17 Подякував: 49 раз. Подякували: 418 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 кві, 2020 20:54 curiousobro написав: Stringer написав: ol_zy написав: А если доверитель умер? А родственник хочет снять пока наследники не появились да и сам факт смерти не обнаружился? А если доверитель умер? А родственник хочет снять пока наследники не появились да и сам факт смерти не обнаружился?

Ну тоесть если человек не берет трубку, то сб посчитает его умершим, и что? Что делать будет сб? Ну тоесть если человек не берет трубку, то сб посчитает его умершим, и что? Что делать будет сб?

Пошлет и попросит владельца счета перезвонить и подтвердить доверенность со своего телефона.



Учитывая всех этих черных нотариусов и остальную нечисть пусть лучше пошлют, чем мне потом разбираться шо за хрен ушел с моими деньгами. Пошлет и попросит владельца счета перезвонить и подтвердить доверенность со своего телефона.Учитывая всех этих черных нотариусов и остальную нечисть пусть лучше пошлют, чем мне потом разбираться шо за хрен ушел с моими деньгами.

Ага прямо так и пошлёт. Разве что время немного потянут, но обязаны будут выдать деньги по доверенности. Письменное требование в банк и выдадут аж бегом или думаете дадут письменный отказ. Можно ещё в НБУ пожаловаться. Я вообще не пойму при чём тут служба безопасности банка, юристы должны проверить действительность доверенности и содержит ли она пункт о получении наличных в банке со счёта доверителя. Ага прямо так и пошлёт. Разве что время немного потянут, но обязаны будут выдать деньги по доверенности. Письменное требование в банк и выдадут аж бегом или думаете дадут письменный отказ. Можно ещё в НБУ пожаловаться. Я вообще не пойму при чём тут служба безопасности банка, юристы должны проверить действительность доверенности и содержит ли она пункт о получении наличных в банке со счёта доверителя. lara_08 Повідомлень: 123 З нами з: 05.05.14 Подякував: 6 раз. Подякували: 3 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 кві, 2020 21:19 curiousobro

Такие прецеденты не могли быть или не быть только в Альфа-Банке и звонок их ни от чего не спасёт, следуя вашей логике им не звонить нужно, а вызывать доверителя и брать от него заявление, что он разрешает банку выдавать деньги с его счетов по нотариальным доверенностям. lara_08 Повідомлень: 123 З нами з: 05.05.14 Подякував: 6 раз. Подякували: 3 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 кві, 2020 21:31 curiousobro написав: Ваше имхо такое же как и мое.



А если в банке уже были случаи , когда приходит непонятный Вася, забирает деньги Пети и потом Петя предъявляет совершенно справедливые претензии банку?



Раз требуют собственника - значит были прецеденты. Все имхо. Ваше имхо такое же как и мое.А если в банке уже были случаи , когда приходит непонятный Вася, забирает деньги Пети и потом Петя предъявляет совершенно справедливые претензии банку?Раз требуют собственника - значит были прецеденты. Все имхо.

При чём тут непонятный Вася? Есть закон, нотариальная доверенность полностью освобождает банк от какой либо ответственности. На кой ему ещё дополнительная проверка?

Я очень лояльно отношусь к Альфабанку, но то как их СБ издевалось над моим пожилым отцом, ни один банк себе не позволял, отказывались разблокировать карты даже при присутствии папы в отделении.

Спасибо представителю, дай Бог ей здоровья, разрулила и извинилась. При чём тут непонятный Вася? Есть закон, нотариальная доверенность полностью освобождает банк от какой либо ответственности. На кой ему ещё дополнительная проверка?Я очень лояльно отношусь к Альфабанку, но то как их СБ издевалось над моим пожилым отцом, ни один банк себе не позволял, отказывались разблокировать карты даже при присутствии папы в отделении.Спасибо представителю, дай Бог ей здоровья, разрулила и извинилась. Кто не пьёт, тот не рискует. Фантом

Повідомлень: 2129 З нами з: 18.05.16 Подякував: 294 раз. Подякували: 227 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 кві, 2020 21:41 Re: Альфа-Банк curiousobro написав: Ваше имхо такое же как и мое. Ваше имхо такое же как и мое. Еще раз без всяких ИМХО - нотариально заверенная доверенность - это документ предусмотренный законодательством Украины для осуществления действий доверенного лица от имени доверителя этой доверенностью оговоренных. При этом получение какой-либо дополнительной информации от доверителя кем бы то ни было не предусмотрено законодательством Украины и противоречит здравому смыслу (Жванецкий по сути об аналогичной ситуации писал диалог про Сидорова-кассира). Исполнение банком операций по нотариально заверенной доверенности служит доказательством правомерности их осуществления в случае предъявления к банку претензий доверителем в будущем. Банк, затягивая исполнение операций на которые согласно нотариально заверенной доверенности имеет право доверенное лицо, мотивируя это необходимостью совершения каких-либо действий кроме проверки подлинности доверенности (звонок доверителю частью такой проверки не является), поступает не правомерно с юридической точки зрения.

Все остальное - беллетристика. Еще раз без всяких ИМХО - нотариально заверенная доверенность - это документ предусмотренный законодательством Украины для осуществления действий доверенного лица от имени доверителя этой доверенностью оговоренных. При этом получение какой-либо дополнительной информации от доверителя кем бы то ни было не предусмотрено законодательством Украины и противоречит здравому смыслу (Жванецкий по сути об аналогичной ситуации писал диалог про Сидорова-кассира). Исполнение банком операций по нотариально заверенной доверенности служит доказательством правомерности их осуществления в случае предъявления к банку претензий доверителем в будущем. Банк, затягивая исполнение операций на которые согласно нотариально заверенной доверенности имеет право доверенное лицо, мотивируя это необходимостью совершения каких-либо действий кроме проверки подлинности доверенности (звонок доверителю частью такой проверки не является), поступает не правомерно с юридической точки зрения.Все остальное - беллетристика. 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq

إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎ Flamingo

Повідомлень: 4496 З нами з: 20.03.15 Подякував: 78 раз. Подякували: 984 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 кві, 2020 21:55 Flamingo написав: curiousobro написав: Ваше имхо такое же как и мое. Ваше имхо такое же как и мое. Еще раз без всяких ИМХО - нотариально заверенная доверенность - это документ предусмотренный законодательством Украины для осуществления действий доверенного лица от имени доверителя этой доверенностью оговоренных. При этом получение какой-либо дополнительной информации от доверителя кем бы то ни было не предусмотрено законодательством Украины и противоречит здравому смыслу (Жванецкий по сути об аналогичной ситуации писал диалог про Сидорова-кассира). Исполнение банком операций по нотариально заверенной доверенности служит доказательством правомерности их осуществления в случае предъявления к банку претензий доверителем в будущем. Банк, затягивая исполнение операций на которые согласно нотариально заверенной доверенности имеет право доверенное лицо, мотивируя это необходимостью совершения каких-либо действий кроме проверки подлинности доверенности (звонок доверителю частью такой проверки не является), поступает не правомерно с юридической точки зрения.

Все остальное - беллетристика. Еще раз без всяких ИМХО - нотариально заверенная доверенность - это документ предусмотренный законодательством Украины для осуществления действий доверенного лица от имени доверителя этой доверенностью оговоренных. При этом получение какой-либо дополнительной информации от доверителя кем бы то ни было не предусмотрено законодательством Украины и противоречит здравому смыслу (Жванецкий по сути об аналогичной ситуации писал диалог про Сидорова-кассира). Исполнение банком операций по нотариально заверенной доверенности служит доказательством правомерности их осуществления в случае предъявления к банку претензий доверителем в будущем. Банк, затягивая исполнение операций на которые согласно нотариально заверенной доверенности имеет право доверенное лицо, мотивируя это необходимостью совершения каких-либо действий кроме проверки подлинности доверенности (звонок доверителю частью такой проверки не является), поступает не правомерно с юридической точки зрения.Все остальное - беллетристика.

Согласен насчёт беллетристики, но факт то есть факт - не отдают.



Я высказал свое имхо, а почему не выдают - это уже надо банк спрашивать.



Банк вообще может сказать, что ему показалось, что счета участвуют в противоправной деятельности и ничего ему не будет по итогу.

Имеет право.



Тут вариант короткий - собственнику как то разрулить вопрос с сб.

И вариант длинный - как указали сверху требования с жалобами и ТД



В конкретной ситуации пусть каждый сам принимает решение по какому пути идти. Согласен насчёт беллетристики, но факт то есть факт - не отдают.Я высказал свое имхо, а почему не выдают - это уже надо банк спрашивать.Банк вообще может сказать, что ему показалось, что счета участвуют в противоправной деятельности и ничего ему не будет по итогу.Имеет право.Тут вариант короткий - собственнику как то разрулить вопрос с сб.И вариант длинный - как указали сверху требования с жалобами и ТДВ конкретной ситуации пусть каждый сам принимает решение по какому пути идти. curiousobro Повідомлень: 2711 З нами з: 21.07.17 Подякував: 49 раз. Подякували: 418 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 кві, 2020 21:58 lara_08 написав: curiousobro

Такие прецеденты не могли быть или не быть только в Альфа-Банке и звонок их ни от чего не спасёт, следуя вашей логике им не звонить нужно, а вызывать доверителя и брать от него заявление, что он разрешает банку выдавать деньги с его счетов по нотариальным доверенностям. Такие прецеденты не могли быть или не быть только в Альфа-Банке и звонок их ни от чего не спасёт, следуя вашей логике им не звонить нужно, а вызывать доверителя и брать от него заявление, что он разрешает банку выдавать деньги с его счетов по нотариальным доверенностям.

Требуется ж вроде поднять трубку финансового телефона и согласовать снятие, не?

Имхо нет тут ничего страшного.

Чисто личное мнение, не срача ради Требуется ж вроде поднять трубку финансового телефона и согласовать снятие, не?Имхо нет тут ничего страшного.Чисто личное мнение, не срача ради curiousobro Повідомлень: 2711 З нами з: 21.07.17 Подякував: 49 раз. Подякували: 418 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 8474847584768477 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостейМодератори: ТупУм Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє А-Банк 1 ... 1598 , 1599 , 1600

Bes » Сер 29 чер, 2005 15:11 15991 2220786

Карамболь Нед 26 кві, 2020 22:46 ОКСІ БАНК 1 ... 35 , 36 , 37

Модератор » Чет 17 жов, 2013 12:08 366 62401

clientage Нед 26 кві, 2020 22:33 Идея Банк 1 ... 1791 , 1792 , 1793

Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49 Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49 17922 2520429

2XL Нед 26 кві, 2020 22:28