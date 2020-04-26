Vorlon написав:Все мобильное приложение обновили? Я в шоке, приятном
С новым обновлением вы сможете: - Отправлять переводы на карты иностранных банков и наоборот. - Контролировать выполнение условий обслуживания вашего пакета услуг, понимая все тарифы и параметры. - Управлять пролонгацией существующего депозита или нового, сразу при его открытии. - Отправлять любые переводы с ваших карт без ввода CVV. - Видеть Имя получателя при переводах на карты Альфа-Банка. - Получить акцепт по уже открытому депозиту.
Alfa_Bank Сразу баг: некорректно определяется лимит снятия наличных в банкоматах. Указана сумма снятия в кассе, а в банкомате я в этом месяце не снимал.
Надо добавить отдельный лимит по кассе и туда внести количество снятий и сумму. А банкоматный раздел исправить.
Vorlon написав:Все мобильное приложение обновили? Я в шоке, приятном
С новым обновлением вы сможете: - Отправлять переводы на карты иностранных банков и наоборот. - Контролировать выполнение условий обслуживания вашего пакета услуг, понимая все тарифы и параметры. - Управлять пролонгацией существующего депозита или нового, сразу при его открытии. - Отправлять любые переводы с ваших карт без ввода CVV. - Видеть Имя получателя при переводах на карты Альфа-Банка. - Получить акцепт по уже открытому депозиту.
Alfa_Bank Сразу баг: некорректно определяется лимит снятия наличных в банкоматах. Указана сумма снятия в кассе, а в банкомате я в этом месяце не снимал.
Надо добавить отдельный лимит по кассе и туда внести количество снятий и сумму. А банкоматный раздел исправить.
Количество операций для бесплатности пакета берут в приложении сейчас не по дате проводки по счёту,а по дате операции почему-то. Я вчера только прогнал 12 операций, которые проведут по счёту скорее всего понедельником, а в приложении уже отражается, что условие по количеству операций уже выполнено.
velvet, добрый день. С апреля операции учитываются по дате совершения.
anis написав:В этом месяце платежи через МАБ уже не идут на количество покупок в месяц. одна и та же операция пополнения интернета в прошлом и предыдущем месяце была Покупка (MYALFABANK2(E0000060), Kyiv, UKR,MCC 7321) в этом месяце уже Покупка (MYALFABANKUA(E2459862), KYIV, UKR,MCC 7321) какие операции в МАБе сейчас идут по терминалу E0000060 можно уточнить?
Julio написав:У меня ещё вчера вечером сразу после обновления приложения открывалось и показывало сводку по операциям и остаткам на счетах. А сейчас тоже просто отдает ссылку на PDF с условиями пакета.
Julio, добрый день. Скоро снова будет отображаться. Уже работаем над исправлением.