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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8476847784788479>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1028
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
209
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
169
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
195
Всього голосів : 1028
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 08:44

  Vorlon написав:Все мобильное приложение обновили? Я в шоке, приятном :D

С новым обновлением вы сможете:
- Отправлять переводы на карты иностранных банков и наоборот.
- Контролировать выполнение условий обслуживания вашего пакета услуг, понимая все тарифы и параметры.
- Управлять пролонгацией существующего депозита или нового, сразу при его открытии.
- Отправлять любые переводы с ваших карт без ввода CVV.
- Видеть Имя получателя при переводах на карты Альфа-Банка.
- Получить акцепт по уже открытому депозиту.


Alfa_Bank
Сразу баг: некорректно определяется лимит снятия наличных в банкоматах. Указана сумма снятия в кассе, а в банкомате я в этом месяце не снимал.

Надо добавить отдельный лимит по кассе и туда внести количество снятий и сумму. А банкоматный раздел исправить.

Vorlon, добрый день. Уже исправляем.
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 08:44

  curiousobro написав:
  Stringer написав:
  ol_zy написав:А если доверитель умер? А родственник хочет снять пока наследники не появились да и сам факт смерти не обнаружился?

Ну тоесть если человек не берет трубку, то сб посчитает его умершим, и что? Что делать будет сб?

Пошлет и попросит владельца счета перезвонить и подтвердить доверенность со своего телефона.

Учитывая всех этих черных нотариусов и остальную нечисть пусть лучше пошлют, чем мне потом разбираться шо за хрен ушел с моими деньгами.

Бред! Завтра сб не понравится ваш паспорт, и они вам не выдадут ваши деньги :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 08:49

  Kalgan написав:В обновлении написано, что теперь можно получить акцепт по оформленным депозитам.
А где это в приложении реализовано, искал но не нашел :?:

Kalgan, добрый день. Реализовано пока только для IOS. При оформлении вклада идет автоматическая отправка.
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 08:53

  velvet написав:
  Vorlon написав:Все мобильное приложение обновили? Я в шоке, приятном :D

С новым обновлением вы сможете:
- Отправлять переводы на карты иностранных банков и наоборот.
- Контролировать выполнение условий обслуживания вашего пакета услуг, понимая все тарифы и параметры.
- Управлять пролонгацией существующего депозита или нового, сразу при его открытии.
- Отправлять любые переводы с ваших карт без ввода CVV.
- Видеть Имя получателя при переводах на карты Альфа-Банка.
- Получить акцепт по уже открытому депозиту.


Alfa_Bank
Сразу баг: некорректно определяется лимит снятия наличных в банкоматах. Указана сумма снятия в кассе, а в банкомате я в этом месяце не снимал.

Надо добавить отдельный лимит по кассе и туда внести количество снятий и сумму. А банкоматный раздел исправить.

Количество операций для бесплатности пакета берут в приложении сейчас не по дате проводки по счёту,а по дате операции почему-то. Я вчера только прогнал 12 операций, которые проведут по счёту скорее всего понедельником, а в приложении уже отражается, что условие по количеству операций уже выполнено.

velvet, добрый день. С апреля операции учитываются по дате совершения.
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 08:55

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:С апреля операции учитываются по дате совершения.
хлавное шобы в июне опять тышком-нышком обратно не переиграли :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 08:55

  anis написав:В этом месяце платежи через МАБ уже не идут на количество покупок в месяц.
одна и та же операция пополнения интернета в прошлом и предыдущем месяце была
Покупка (MYALFABANK2(E0000060), Kyiv, UKR,MCC 7321)
в этом месяце уже
Покупка (MYALFABANKUA(E2459862), KYIV, UKR,MCC 7321)
какие операции в МАБе сейчас идут по терминалу E0000060 можно уточнить?

anis, добрый день. Напишите мне пример, проверю.
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 08:59

  Rimlyanin1 написав:Де в додатку подивитися виконання умов пакету?
Обновив до останньої версії, але так і не знайшов.


Rimlyanin1, доброго дня. Меню "Тарифи та умови" на картці.
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 09:02

  Rimlyanin1 написав:
vollena71 написав:
  maxstar написав:А где можно увидеть количество операций?

Для пакетных карт Карта->Тарифы и условия
Дивно. В мене те меню не відкривається, а запитує чим відкрити файл. Додатком нічого не відкривається, а гугл завантажує тарифи по картці і все. Ніяких виконань умов за поточний місяць.

Зараз над цим працюємо, скоро виправимо.
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 09:04

  stryzhko написав:
Rimlyanin1 написав:Ніяких виконань умов за поточний місяць.

Напевно ви один одного не зрозуміли))
Рахувати кількість операцій лише вручну по виписці. По посиланню лише вказується їх кількість для відсутності абонки по відповідному пакету.

stryzhko, доброго дня. Буде відображатись вся інформація і нічого не потрібно буде вручну рахувати. Вже працюємо над виправленням.
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 09:10

  Julio написав:У меня ещё вчера вечером сразу после обновления приложения открывалось и показывало сводку по операциям и остаткам на счетах. А сейчас тоже просто отдает ссылку на PDF с условиями пакета.

Julio, добрый день. Скоро снова будет отображаться. Уже работаем над исправлением.
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