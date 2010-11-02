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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8477847884798480>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1028
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
209
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
169
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
195
Всього голосів : 1028
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 09:12

  BigMan написав:Странно. Вчера открывалось меню с колвом торговых операций.
Светилось 12 зелененьким.
Сегодня какой-то файл начинает скачивать через браузер.

BigMan, добрый день. Исправляем.
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 09:20

  anis написав:
clientage написав:
  anis написав:просто в прошлом месяце Операции по МАБу шли по нужному терминалу, в этом же все в пролете, так что только сторонние сервисы остались!

Шо ВСЕ операции по МАБу в пролёте?
И оплата коммуналки по шаблонам МАБа тоже?
На счёт коммунальных не скажу (для этого есть другие каналы), а вот за инет да уже не учитывается.

anis, добрый день. Дайте примеры. Оплата по банковским шаблонам, кроме меню "Переводы и платежи", учитывается.
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 09:23

  Вкладчик1234 написав:Количество операций "для бесплатности пакета" по-прежнему считается по дате проводки, ничего не изменилось?

Вкладчик1234, добрый день. С апреля операции учитываются по дате операции.
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 09:24

  Arien написав:Ув. офпред,

в связи с тем, что карантин продлили, не планирует ли руководство нас порадовать еще какой-либо вкусной акцией :oops: ? и ( ли ) в повышенные категории на май включить "Продукты"?

Arien, добрый день. Подумаем. Если что-то будет, опубликуем на сайте.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank в Пон 27 кві, 2020 11:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 09:25

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank написав:stryzhko, доброго дня. Буде відображатись вся інформація і нічого не потрібно буде вручну рахувати. Вже працюємо над виправленням.

Вона то вже відображається з суботи. Але наразі враховуються операції по даті авторизації, а не проводки по рахунку. Чи система автоматично враховує 2-4 дні запасу на проведення по рахунку чи можливий "сюрприз", якщо це не враховують?
P. S. Питання вже не актуальне. Доки кнопав, вище вже уточнили. Плюс за зміни))
Востаннє редагувалось stryzhko в Пон 27 кві, 2020 09:28, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 09:28

  anis написав:Подскажите пожалуйста, как сейчас дела с выдачей $

anis, заказываете в КЦ и получаете в отделении.
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 09:46

  Alfa_Bank написав:С мая в кешью будут общие изменения. Надеюсь, они порадуют)

Ух ты - спасибо! Это уже в пятницу. Хоть бы инсайд какой-то :D Может наконец смогу рекомендовать карты банка друзьям и коллегам ;)
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 10:06

  Alfa_Bank написав:
  Arien написав:Ув. офпред,

в связи с тем, что карантин продлили, не планирует ли руководство нас порадовать еще какой-либо вкусной акцией :oops: ? и ( ли ) в повышенные категории на май включить "Продукты"?

Arien, добрый день. С мая в кешью будут общие изменения. Надеюсь, они порадуют)

Смузисты запилили новый лэндинг для Мобайла
https://alfabank.ua/mobile/land/index.h ... _num=29881

Но отут от сорока на хвосте принесла:
С 1.05.2020 бонусы Cash'u club 0,5% начисляются только при оплате бесконтактно!


Прошу ОфПреда пояснить, это шо за инет-платежи и оплату чипом в ПОСе 0.5% ореХов не будут начислять, а например 20% -- будут?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 10:29

  clientage написав:
  Alfa_Bank написав:
  Arien написав:Ув. офпред,

в связи с тем, что карантин продлили, не планирует ли руководство нас порадовать еще какой-либо вкусной акцией :oops: ? и ( ли ) в повышенные категории на май включить "Продукты"?

Arien, добрый день. С мая в кешью будут общие изменения. Надеюсь, они порадуют)

Смузисты запилили новый лэндинг для Мобайла
https://alfabank.ua/mobile/land/index.h ... _num=29881

Но отут от сорока на хвосте принесла:
С 1.05.2020 бонусы Cash'u club 0,5% начисляются только при оплате бесконтактно!


Прошу ОфПреда пояснить, это шо за инет-платежи и оплату чипом в ПОСе 0.5% ореХов не будут начислять, а например 20% -- будут?


Кешбек только по кредитной карте Максимум, или есть на дебетовые пакеты, например, Ультра?
newset
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 10:30

  clientage написав:Но отут от сорока на хвосте принесла:
С 1.05.2020 бонусы Cash'u club 0,5% начисляются только при оплате бесконтактно!


Прошу ОфПреда пояснить, это шо за инет-платежи и оплату чипом в ПОСе 0.5% ореХов не будут начислять, а например 20% -- будут?

clientage, добрый день. По повышенным бонусам изменений не будет.
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